Об этом 23 ноября заявил депутат Госсовета РК, руководитель фракции КПРФ
Сергей Богатыренко, выступая на сессии Госсовета Республики Крым,
посвященной рассмотрению бюджета региона на следующий год.
В частности, депутат-коммунист отметил, что данный бюджет не соответствует вызовам времени и требованиям безопасности.
"Война катится по планете. А бюджет верстается по старым лекалам. Мы с вами можем сравнить бюджеты мирного времени, ковидного года, и последний, который формировался на фоне СВО. Мы с вами находимся в стратегически важном, прифронтовом регионе. До линии фронта – 70 км. Мы должны стратегически относиться к безопасности нашего региона, которая во многом зависит от принимаемого бюджета. Бюджет не просто цифры – это судьбы людей, это наша безопасность", – подчеркнул Сергей Богатыренко, напомнив присутствующим, что в послании президента присутствует четкое указание на то, что надо переломить ситуацию и выйти на мировые темпы развития.
Также Богатыренко обратил внимание на то, что процессы становления на путь импортозамещения на полуострове происходят слабо.
"Ранее мы слышали Матвиенко, которая узнала, что мы гвозди не выпускаем. Сегодня об этом знает даже ребенок, - напомнил он. – Я поражаюсь, с каким упорством из года в год вы не хотите развивать промышленный потенциал Крыма. Переработать не можем овощи и фрукты! Все промышленные предприятия являются стратегическими для Крыма. Помимо своей продукции выполняют оборонные заказы, а во время войны перестраиваются на нужды армии. Хороший пример. В 2015 году, когда началось строительство Крымского моста, на Симферопольском ремонтно-механическом заводе восстанавливали ковши для барж, которые были нужны для стройки. Никто в Крыму, кроме них, не мог выполнить эти работы. Знаете, где этот завод и уникальные станки сейчас? В 2016 году разрезали и сдали в металлолом".
Также Сергей Богатыренко упомянул о том, что в Джанкое есть умирающий ремонтно-механический завод, но его никто не собирается восстанавливать, вместо этого военная техника, требующая ремонта, обслуживается на полевой ремонтной базе. Депутат считает, что надо перенаправить деньги, закупить станки и вдохнуть жизнь в этот завод. "Сейчас — на благо армии, а в мирное время— на благо сельского хозяйства", - заключил Богатыренко.
"В Керчи Судостроительный завод «Залив», который уже анонсировали к продаже, а по-русски, к разбазариванию. И это в тот момент, когда соседнее государство, НАТО, имеющее превосходящий флот, закрыло Босфор для наших кораблей. Выход один – строить военные корабли у нас. А нам это не надо, - резюмировал Сергей Богатыренко. – Крым – это форпост южных границ России! Поэтому считаю, что бюджетные средства надо направить на главные цели, обеспечивающие нашу победу. А сейчас бюджет не отвечает вызовам времени и требованиям безопасности в условиях военной опасности. Сравните этот бюджет с ранее принимаемыми. Они принципиально ничем не отличаются! С таким бюджетом мы ни безопасность, ни развитие Крыма не обеспечим!"
Исходя из всего сказанного, Сергей Богатыренко заявил, что фракция КПРФ в Госсовете РК воздержится от голосования за предложенный бюджет.