Крик души жителей села Льговское: «Мы хотим открыть кран и просто напиться воды»

24 ноября депутат Госсовета РК от фракции КПРФ Сергей Богатыренко приехал в село Льговское Кировского района Республики Крым и встретился с его жителями. На депутатском приеме люди рассказали о проблемах села, которые касаются каждого жителя. Люди возмущены и негодуют, расценивая действия местных властей, как издевательство на собой и своими близкими.
«Мы хотим открыть кран и просто напиться воды», – это крик души жителей села Льговское.
Жалобы были разнообразные, но самым «острым» вопросом стало
плачевное положение с подачей питьевой воды.
Жители села попросили оказать содействие в решении вопроса подачи питьевой воды, так как вода, поступающая на данный момент, подаётся из водохранилища, которое не соответствует нормам питьевого источника. В ноябре 2017 года глава Республики Крым дал указание подключиться к Субошскому водоводу, но местечковые власти как всегда сделали всё по-своему, подключив жителей к техническому источнику воды.
Активисты села Льговское обратились за помощью к депутату Государственного Совета Республики от КПРФ – Сергею Богатыренко, так как обращаться им больше не к кому: доверия к депутатам партии власти НЕТ!
«На сколько был прав Владимир Ильич Ленин, говоря слова, которые сейчас очень актуальны для партии «Единая Россия»: Как же страшно далеки вы от народа!» - кратко подытожил Сергей Богатыренко, глядя на происходящее, ведь хорошего сказать больше нечего.
По итогу приёма был сделан выезд на соответствующие объекты для фото фиксации, написаны обращения от жителей с подписями. В кратчайшие сроки будут направленны депутатские обращения в соответствующие инстанции.
Видео можно посмотреть на сайте КРО КПРФ http://www.крымкп.рф/?p=9076#more-9076