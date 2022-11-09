Геннадий Зюганов: Бюджет 2023−2025 противоречит всем установкам Путина

Из-за санкций и «ограниченной предсказуемости» цен на нефть и газ решено отказаться от «цены отсечения» и курса рубля при дележке доходов на те, которые можно тратить, и те, которые пойдут в «кубышку». Теперь базовые нефтегазовые доходы определены конкретной суммой — 8 трлн руб. Определен и потолок трат — это сумма всех ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание госдолга и бюджетных кредитов.
Ранее Счетная палата представила заключение о проекте бюджете. Главное замечание аудиторов: «структурные изменения в спросе на 2023−2025 годы не сопровождаются значимыми изменениями в структуре компонентов производства». Это значит, что финансово-экономический блок вообще не планирует кардинально менять экономику РФ.
О том, почему коммунисты считают, что проект бюджета напрочь расходится с установками президента о мобилизации экономики и общества, в интервью «Свободной Прессе» подробно рассказал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
— Запад развязал против России гибридную войну, которая переросла в «горячую» на территории Украины. В этой ситуации стране необходим бюджет победы и развития, — говорит Геннадий Зюганов. — Тысячи санкций против РФ, нарастающие угрозы — все это должно быть отражено в главном финансовом документе. Надо понимать: бюджет — это не просто цифры. Это прежде всего судьба России. Он обязан работать на наше развитие и нашу победу.
Бюджет должен учитывать, что рухнул англо-саксонский глобалистский мир, рухнула наша газовая стратегия, рухнули практически все прежние договоренности с Западом. Надо выстраивать бюджетную политику, исходя из новой реальности.
Если вам объявили гибридную войну, нужно решать три задачи. Первая — мобилизовать ресурсы, вторая — сплачивать общество, третья — четко определять приоритеты и подбирать карды, способные их реализовать.
Я надеялся, что правительство подготовит именно такой бюджет, который этим задачам отвечает. Но оказалось, что проект скроен по прежним компрадорским лекалам. По сути, это бюджет продолжения колониальной зависимости и деградации России. Согласиться с этим категорически нельзя.
27 октября я внимательно прослушал выступление Путина на Валдайском форуме. И должен заметить: представленный бюджет противоречит всем установкам президента. Напомню установки из послания главы государства Федеральному Собранию: войти в пятерку ведущих стран, одолеть бедность и вымирание, освоить новейшие технологии. Так вот, проект, который вынесли на рассмотрение Думы, не отвечает ни одному нынешнему вызову.
Я не понимаю, почему правительство согласовало такой бюджет. В нем линия Гайдара, Кудрина и Силуанова снова взяла верх. Это очень печально, но поправимо.
Я считаю, нужно опираться на бюджет развития, который подготовила Компартия. На наши проекты 12 законов, которые позволят аккумулировать в бюджете минимум 45 трлн рублей. На уникальный опыт работы наших народных предприятий.
Возьмем первую задачу — мобилизацию экономики. Напомню, ВВП — это выраженные в деньгах произведенные продукция и услуги. Так вот, в условиях ведения страной боевых действий доля бюджетных средств в ВВП всегда возрастает. Смысл прост: ты должен отдать более значительную долю национального «пирога», чтобы разумно ее распределить — направить на главные цели и добиться победы.
А в этом проекте бюджета все с точностью до наоборот. Доля расходов бюджета относительно ВВП не растет, а снижается по итогам предстоящей трехлетки. Если взять 14 разделов проекта, по 11 из них — по отношению к 2022 году — идет сокращение расходов. Причем, урезают то, что урезать категорически недопустимо. Судите сами.
· Расходы по госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» урезаны на 29% - с 5,236 млрд. рублей до 3,715 млрд. рублей.
· Онкологический проект — строительство 420 центров амбулаторной онкологической помощи плюс профильное оборудование для 160 больниц и диспансеров в регионах — потеряет 35,9 млрд. рублей. Его финансирование сократится со 189,6 млрд рублей до 153,7 млрд. рублей, — то есть на 19%.
· Расходы на федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — минус 32%, с 25,7 млрд. рублей до 17,5 млрд. рублей.
Сокращения также касаются образования, науки и ЖКХ — хотя эти отрасли и без дополнительных урезаний финансировались дай Бог наполовину от необходимого!
При этом проект опять предлагает — пусть по-новому — замораживать финансовые ресурсы в фонде национального благосостояния. Зачем?! Мы тысячу раз говорили: нельзя прятать нефтегазовые доходы в кубышку, вкладывать их в ценные бумаги и валюту наших потенциальных противников. Это уже привело к тому, что Запад арестовал практически половину наших резервов — $300 млрд! А теперь сидит и думает, как эти деньги рассовать по карманам, прикрываясь тем, что нужно что-то восстанавливать на Украине!
Казалось бы, если вас взяли за горло, если часть ваших финансов прикарманили — не позволяйте оставшимся средствам утекать на Запад! Но нет — по прогнозу Банка России, отток капитала из РФ в 2022 году может достичь $246 млрд!
Прибавьте к этому замороженные резервы — и получится $546 млрд, которые потеряны для страны. На такие деньги можно было бы всю Россию обустроить, всем регионам, вернувшимся на Родину, помочь!
Но эти средства почему-то оказываются в руках тех, кто объявил нам гибридную войну, кто поставляет оружие бандеровцам на Украину, кто расстреливает наших ребят. Это полный абсурд!
«СП»: — Какие пункты в проекте вас больше всего удивили?
— То, что в нынешней ситуации финансово-экономический блок отказывается наращивать вложения в золото. По сути, нынешние ценные бумаги и валюты — это фантики, которые обесценивает инфляция. Золото — другое дело. У нас в годы Великой Отечественной, даже когда фашисты стояли под Москвой и на Волге, золотоносные рудники работали в три смены! И мы благодаря этому быстрее всех восстановили страну после войны, очень скоро отказались от продуктовых карточек.
Вместе с тем, финансовые власти, как следует из проекта, не желают помогать промышленности направлять средства на развитие производства. Якобы, это не их компетенция.
В итоге мы ставим новый исторический рекорд по вывозу ценностей из страны. Экспорт, исходя из проекта, планируется на уровне $500 млрд. — прежде всего, это нефть и газ, лес, золото, алмазы. Мы наращиваем сырьевой экспорт — вместо того, чтобы самим глубоко перерабатывать сырье и производить отечественные товары!
И ведь речь не идет о том, чтобы продать сырье, а взамен купить необходимое для развития собственного производства, для строительства заводов. По сути, все, что связано с мобилизацией ресурсов, отдается в руки наших потенциальных противников!
Путин требует переломить ситуацию — так давайте обеспечим прорыв! Среднегодовые темпы развития у нас 10 лет подряд составляли 0,9% ВВП — в три раза ниже мировых! Открываем новый проект бюджета — и снова роста нет и не предвидится. При текущей политике его просто невозможно достичь.
Надо ясно осознавать: нынешняя Россия, если оценивать ее удельный вес в мировой экономике, производит в 2 раза меньше, чем Российская империя в 1913 году. В 5 раз меньше, чем производила одна только РСФСР в советские годы. И в 10 раз меньше, чем весь Советский Союз.
С нами будут считаться, если мы будем наращивать темпы роста, осваивать новейшие технологии, рваться вперед! А для этого нужно вкладывать средства, прежде всего, в национальную экономику!
Но бюджет сулит в ближайшие три года сокращение поддержки национальной экономики на 17% - в реальном выражении, то есть с учетом инфляции. Расходы на развитие новейшей высокотехнологичной экономики, которая только и может обеспечить прорыв, урезаются на четверть в 2023 году, а в 2024-м практически упраздняются!
Локомотивом прорыва могла бы стать наука. Но в бюджете ее финансирование размазано по 11 разделам и урезается почти на 20%!
Прорыв может обеспечить только качественное образование. Настоящего успеха добивались только те страны, которые вкладывали значительные средства в образование и науку.
Советская страна это делала — и побеждала. Китай это делает — и побеждает, четыре десятилетия подряд демонстрируя самые стремительные на планете темпы развития. А что у нас? Мы предлагаем закон «Образование для всех», который гарантирует каждому молодому человеку бесплатное образование, вплоть до высшего, и трудоустройство на первом рабочем месте. Но он до сих пор лежит под сукном, куда его усиленно прячет «партия власти».
«СП»: — В числе приоритетных задач вы назвали сплочение общества. В чем здесь главная проблема?
— Как сплачивать общество, если мы — чемпионы мира по неравенству? Суммарный капитал 100 наших долларовых миллиардеров превышает средства на банковских счетах всех остальных граждан России. Нигде в мире такого нет! И по-прежнему для сверхбогатых не хотят ввести нормальную прогрессивную шкалу налогообложения — как это принято везде.
Наконец, чтобы сплачивать народ, у него должны быть достойные условия жизни. Должны расти доходы. А у наших граждан они падали восемь лет подряд — и продолжают проседать. Бытовые условия жизни у миллионов людей тоже неудовлетворительные. Во многих регионах доля ветхого и аварийного жилья составляет от 40 до 80%. Целые кварталы «хрущевок» давно выработали свой срок, их надо сносить. Но власти ничего не делают. И на этом фоне расходы бюджета на ЖКХ сокращаются за три года почти на 60%! Это откровенный вызов обществу!
«СП»: — Где в такой ситуации выход?
— Мы давно предложили бюджет развития России — провели семинары, слушания в Государственной Думе. Мы подготовили программы «Новая индустриализация», «Новая целина», программу комплексного развития сельских территорий. Наши инициативы поддержали все парламентские фракции, президент вынес их на Госсовет. Но вышло, что поддержка — только на словах. А в новом бюджете от наших предложений почти ничего не осталось.
Я считаю, что предложенный бюджет не решает главных задач и лишь усугубляет кризисные процессы.
Нам нужно учесть советский опыт. Ведь наша великая страна после поражения и распада Российской империи успешно восстановилась, реализовала НЭП и план ГОЭРЛО, провела индустриализацию и культурную революцию, победила в 1945-м. Советское государство добилось всего этого, руководствуясь идеалами коллективизма, дружбы, сплоченности и справедливости.
Этот уникальный опыт — от распада страны, оказавшейся в колониальной зависимости, до космического прорыва и гениальных достижений в экономике социальном строительстве, науке, культуре, медицине — повторил в наши дни Китай. Сегодня советский опыт мог бы снова послужить на благо России.
По материалам «Свободная Пресса»