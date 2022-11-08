«Защита трудовых прав граждан – одно из приоритетных направлений в деятельности прокуратуры района»

На вопросы, интересующие граждан, отвечает прокурор Железнодорожного района г. Симферополя, старший советник юстиции Алексей Викторович Радченко.
— Алексей
Викторович, на прошедшем недавно заседании межведомственной рабочей группы
прокуратуры республики были озвучены результаты работы по защите трудовых прав
граждан. Как организована работа в этом направлении?
— Защита трудовых прав граждан остается одной из важнейших задач для органов прокуратуры. Эта сфера и раньше обозначалась нами в числе приоритетных, однако в последнее время она, можно сказать, вышла на первый план. Прокурорами системно проводятся проверки исполнения трудового законодательства. С целью получения оперативной информации налажено взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами, органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями. Для выявления фактов задолженности по выплате заработной платы анализируются и используются сведения, размещенные в средствах массовой информации. Организован еженедельный мониторинг информации Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, Инспекции по труду Республики Крым, УФССП России по Республике Крым, УФНС России по Республике Крым, ГКУ РК «Центр занятости населения» о возможных нарушениях трудовых прав граждан.
В 2017 году
прокуратурой республики заключено соглашение с Союзом организаций профсоюзов «Федерация
независимых профсоюзов Крыма» о взаимодействии и сотрудничестве, в рамках
которого на протяжении более 4 лет осуществляется обмен информацией о
нарушениях прав граждан в сфере трудовых правоотношений, проводятся совместные
проверки.
— Если говорить о
нарушениях, выявляемых в ходе проверок, много ли находится недобросовестных
работодателей, нарушающих трудовое законодательство?
— К сожалению, необходимо отметить, что несмотря на принимаемые меры, которые направлены на реальное восстановление прав работников, работодателями продолжают нарушаться требования трудового законодательства. Так, в истекшем периоде 2022 года прокуратурой района выявлено более 300 нарушений, с целью устранения которых внесено более 40 представлений, опротестовано 20 незаконных правовых актов. С целью судебного понуждения работодателей к устранению выявленных нарушений в суды направлено 170 исковых заявлений, которые удовлетворены и обращены к исполнению. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 26 должностных и юридических лиц.
Кроме этого, прокуратурой района вынесено 3 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении лиц, повторно допустивших нарушения трудового законодательства. Виновные лица привлечены к административной ответственности к наказанию в виде штрафов от 20 000 до 50 000 руб.
— Можно
предположить, что чаще всего нарушения выявляются в сфере оплаты труда, ведь
именно здесь работники наиболее уязвимы. Так ли это?
— Да, преимущественное число нарушений связано именно с оплатой труда. Так, на протяжении текущего года после вмешательства прокуратуры района погашена задолженность только на 2 предприятиях на общую сумму более 20 млн руб., что позволило восстановить трудовые права 127 граждан.
В каждом случае нами дается уголовно-правовая оценка действиям работодателей, допустившим нарушения прав работников.
Так, в истекшем периоде 2022 года по фактам невыплаты,
несвоевременной выплаты заработной платы, выплаты ее ниже установленного
минимального размера прокурорами в органы следствия направлено 4 материала, по
которым проводятся проверки или уже расследуются уголовные дела.
— В каком случае можно говорить об уголовной ответственности работодателей?
— При
проведении проверок прокуратурой дается оценка полноты принимаемых
работодателями мер, направленных на погашение образовавшейся задолженности, а
также наличию реальной возможности выплачивать работникам заработную плату. Например,
если на расчетных счетах предприятия имеется достаточно денежных средств для погашения задолженности, однако они
расходуются на иные цели (оплату услуг, расчеты с контрагентами, уплату
налогов, взносов, сборов, пеней, штрафов)
можно говорить о признаках уголовно-наказуемого деяния, если заработная плата
не выплачивается работнику более 2 месяцев. В таких случаях материалы проверок направляются
прокурорами в следственные органы для решения вопроса об уголовном
преследовании по признакам состава преступления, предусмотренного ст.
145.1 УК РФ – невыплата заработной платы,
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
— Говоря о задолженности по заработной плате, при ее взыскании с «нерадивых» работодателей в суде, возможна ли ее реальная выплата в принудительном порядке?
— Конечно же, особое внимание прокуратурой района уделено оценке полноты и эффективности реализации судебными приставами полномочий по обеспечению принудительного взыскания задолженности по заработной плате по исполнительным документам.
По результатам ранее проведенного анализа исполнения в текущем году ОСП по Железнодорожному району УФССП России по Республике Крым судебных решений о взыскании задолженности по заработной плате отмечен низкий процент взыскания по данной категории исполнительных производств.
Прокуратурой района вскрыты случаи необоснованного приостановления исполнительных производств и нарушения ОСП по Железнодорожному району УФССП России по Республике Крым сроков рассмотрения жалоб на постановления и действия (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов, в связи с чем прокуратурой района руководителю УФССП России по Республике Крым внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений закона.
Результаты проверки обсуждены на оперативном совещании при прокуроре района, по итогам которого выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы в рассматриваемом направлении.
По
результатам принятого комплекса мер отмечается положительная динамика по
увеличению процента взыскания по данным категориям исполнительных производств.
— Остается ли актуальной проблема выплаты «серой» зарплаты или зарплаты «в конвертах». Выявлялись ли подобные нарушения?
— К сожалению, да, такие нарушения прав работников имеют место, в целях активизации работы по выявлению фактов выплаты «серой» заработной платы прокуратурой республики совместно с УФНС России по Республике Крым разработан алгоритм действий в отношении налоговых агентов с низким уровнем заработной платы, также налоговыми органами ежемесячно предоставляется информация о наличии на предприятиях налоговой задолженности.
Кроме того, в деятельности работодателей вскрыты факты привлечения работников без оформления трудовых отношений. Также прокуратурой района, при проведении проверок выявляются факты несоответствия положений об оплате труда и правил внутреннего трудового распорядка предприятий и учреждений, в части индексации заработной платы, трудоустройства инвалидов, истребования документов, не подлежащих истребованию при трудоустройстве. В этой связи, прокуратурой района принесено 19 протестов, которые рассмотрены, удовлетворены.
— Проводятся ли прокурорские проверки по обращениям граждан?
— Несомненно. В текущем году прокуратурой района рассмотрено 148 обращений граждан о нарушении трудовых прав, 51 из которых удовлетворены, трудовые права граждан восстановлены.
Так, например, прокуратурой района на основании коллективного обращения работников проведена проверка в деятельности общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что у общества имеется задолженность по заработной плате перед работниками за период с января по август 2022 года.
По результатам проверки прокуратурой района в адрес общества внесено представление, которые рассмотрено и удовлетворено, задолженность перед работниками погашена, директор привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по результатам рассмотрения возбужденного прокуратурой района в отношении директора общества дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ последний привлечен к административной ответственности. Директору назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 руб.
— Остается актуальной проблема охраны труда. Выявлялись ли подобные нарушения?
— Да. В прокуратуру района за истекший период 2022 из Государственного учреждения – Регионального фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым поступило 5 сообщений о несчастных случаях на производстве. По результатам проверок установлены нарушения требований охраны труда при производстве строительных работ.
Установлено, что в октябре 2021 водитель 2 класса допустил наезд на водителя погрузчика, в результате чего последнему причинены телесные повреждения, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью.
По результатам проверки прокуратурой района 28.06.2022 материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в СО по Железнодорожному району г. Симферополя ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю для решения вопроса об уголовном преследовании, по которому проводится процессуальная проверка.
В завершение нашей беседы я хотел бы призвать жителей республики активнее обращаться в органы прокуратуры по фактам нарушения трудовых прав. По каждому нарушению будет проведена полная и качественная проверка с принятием всего комплекса мер прокурорского реагирования, направленных на реальное восстановление нарушенных прав.
Пресс-служба прокуратуры Железнодорожного района г. Симферополь