Вышел в свет очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
В этом месяце есть две даты, которые мы не смогли обойти своим вниманием. Первая – 105-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. На эту тему написано множество книг, статей и различных публикаций, снято большое количество художественных и документальных фильмов. Порой авторы разнятся в своих оценках этого великого исторического события. Однако нельзя не признать, что Великая Октябрьская социалистическая революция кардинальным образом изменила вектор развития России на многие десятилетия, положила начало созданию СССР, который стал первым социально ориентированным социалистическим и действительно народным государством.
По многим параметрам современная Россия уже в XXI веке так и не смогла достичь тех же показателей, что и Советский Союз. И несмотря на то, что нынешние власти стыдливо отменили празднование Великой Октябрьской социалистической революции, заместив его другой датой, коммунисты и многие граждане помнят, с чего начиналась наша великая Родина и каких успехов она могла бы достичь, если бы не предательский развал СССР. На ошибках учатся и пора сделать соответствующие выводы.
Вторая дата, достойная внимания – 30-летие газеты «Коммунист Крыма». Газета прошла непростой путь, и мы надеемся, что материалы, публикуемые на страницах нашего издания, интересны для вас, дорогие читатели. Мы постараемся и дальше работать над нашей газетой, чтобы она стала еще актуальней, информативней и интересней. Хотя газета «Коммунист Крыма» тоже развивается: есть мы и в соцсетях, и на сайте, и теперь будем выпускать электронный вариант номеров газеты, чтобы всем, кто привык к гаджетам и компьютерам, было удобно читать нас. Мы продолжаем работать для вас и полны новых творческих планов. Благодарим вас от всей души, наши верные и мудрые читатели!
Также о проблемах, касающихся каждого крымчанина, своем видении их решений и о том, что в целом волнует россиян, в одном из наших материалов рассказал первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко. Читайте, будет интересно.
Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы рассчитываем, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма».
Прочитать номер можно здесь https://vk.com/kommunist_kr?w=wall-210752093_824