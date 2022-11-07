Сергей Богатыренко: С Днём Великого Октября!

Сегодня, все прогрессивное человечество отмечает 105 годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Октябрь 1917 года стал величайшим событием в мировой истории и изменил судьбу огромной страны. Братские народы Советского Союза сообща создавали мощную экономику, науку, культуру. Наши великие предки построили страну на принципах народовластия и социальной справедливости.
Великий Октябрь помог нашей стране родиться заново. Спас от разрухи и хаоса, вывел в лидеры мирового развития.
Социалистическая революция открыла эпоху экономического и культурного взлета, трудовых и боевых подвигов.
Великий Октябрь дал нашей стране и всему миру не только надежду, но и реальные права и свободы простому человеку. Право на труд, право на заслуженный отдых, право на декретный отпуск, право на пенсию и многое другое.
Сегодня, когда капитализм вновь «душит» Россию, мы не в праве забывать опыт наших великих предков, наших учителей – Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина. Именно сегодня, смысл и дело Великого Октября как никогда актуальны. Только социализм и программа КПРФ выведет нашу страну на светлую дорогу созидания и прогресса!
С праздником! С Днём Великого Октября!
Первый секретарь КРО КПРФ, Сергей Богатыренко