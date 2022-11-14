Крымчане приняли участие в слете комсомола ЮФО

С 3 по 6 ноября в городе Ростов-на-Дону проходил слёт ЮФО, где товарищи-комсомольцы, входящие в делегации своих регионов, обменялись собственным опытом, укрепили командный способ работы, узнали много нового и интересного, смогли сформировать смыслы с точки зрения марксистско-ленинских позиций.
Всего в Слёте принимали участие представители всех регионов
ЮФО, восемь комсомольских делегаций: Астраханской, Ростовской, Волгоградской
областей, Крыма, Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, города Севастополя. Всю
организационно-подготовительную часть взяли на себя комсомольцы и коммунисты
Ростовской области под руководством Ирины Игоревны Кислицыной.
В ходе 4 дней слёта комсомольцы ЮФО побывали в разных местах
великого города на реке Дон. Они посетили театр имени Горького, где посмотрели
постановку пьесы "Вишнёвый сад" Антона Павловича Чехова, уроженца
Таганрога нынешней Ростовской области. Это произведение стало символом грядущих
для тогдашней России, трясущейся по "столетнему шкафу" и "старому
поместью", ценных лишь своей затхлостью, революционных перемен.
Так же одним из крупных посещаемых мест стал народный
военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». Во время экскурсии
комсомольцы узнали много нового об истории родной страны и Донского края, героическом
подвиге солдат, коммунистов и комсомольцев во время освобождения Ростовской
области от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Следующим программным мероприятием стало посещение
мемориального комплекса «Змеевская балка», на месте которой в августе 1942 года
германскими оккупантами были расстреляны и умерщвлены различными способами
около 27 тысяч человек.
На Слёте у ребят появилось много новых товарищей, с которыми познакомились и радушно приняли более опытные комсомольцы, что говорит о том, что в каждом субъекте ЮФО, активно ведется работа местными комсомольскими организациями, благодаря чему, коммунистическая идеология обретает все большую популярность среди масс, а комсомол развивается.
В завершении слёта были подведены итоги, где Комсомол Крыма
занял 1 и 2 места в командах за активное участие и проявление той или иной деятельности
сообща.
Главной целью подобных мероприятий является обмен опытом
работы между молодыми коммунистами, укрепление знаний в области
коммунистической идеологии, изучения подходов в командной работе, что было
успешно реализовано на Комсомольском Слёте в Ростове-на-Дону.
Крымские комсомольцы ЛКСМ РФ выражают благодарность своим
ростовским товарищам за теплый прием и замечательную организацию главного
комсомольского форума ЮФО!
Пресс-служба (Анна Юрчевская)