— Воссоединить народы смогли только большевики. Советская власть предложила привлекательный образ будущего и новую форму национально-государственного объединения — добровольный и равноправный Союз республик.
Великая Отечественная война показала гениальность ленинского подхода, безальтернативность его национальной политики. На фронтах схватки с нацистской сволочью плечом к плечу сражались русские и украинцы, белорусы и грузины, армяне и азербайджанцы, казахи и узбеки, таджики и киргизы, татары и башкиры, молдаване и латыши, якуты и марийцы, буряты и чеченцы, осетины и чуваши, карелы и дагестанцы, — все народы нашей Советской Родины. Так же сплочённо и самоотверженно работали они в тылу, приближая час Победы.
Таков лучший ответ на измышления антисоветчиков всех мастей и поколений: от Солженицына до Волкогонова, от Бандеры до Черновила, от Ильина до Резуна-Суворова. Это ответ всем, в чьём воображении советская промышленность производила «одни галоши», а Ленин «заложил атомную бомбу под Россию».
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов