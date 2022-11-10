СЕРГЕЙ БОГАТЫРЕНКО: Людям нужно дать веру в то, что они нужны своей стране

О проблемах, касающихся каждого крымчанина, своем видении их решений и о том, что в целом волнует россиян, рассказал редакции газеты «Коммунист Крыма» первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко.
— Сергей Васильевич, сейчас в стране нарастет социальная напряженность. Как вы считаете, чем вызвано недовольство граждан, ситуацией, связанной с проведением СВО, или же россиян раздражает политика власти в отношении обеспечения достойных условий жизни для народа?
— Что касается СВО, то есть недопонимание среди населения, но по большей части это вызвано недостаточной информированностью о ходе, целях и прочем. В том числе особенностях частичной мобилизации, выявление вопиющих фактов воровства в Минобороны, касающиеся обмундирования, обеспечения и прочего. Основная же масса населения, в очередной раз собрав гумпомощь для наших военных и затянув пояса, опять получит в подарок от правительства к 1 декабря повышение тарифов ЖКХ. И это уже второй раз за год. Итого за год тарифы вырастут на 12%. Что касается зарплат. Тут и говорить не о чем.
МРОТ сегодня составляет 15 279 руб. С января этого года его подняли на 1 389 рублей. С 1 января следующего года обещают добавить еще 963 рубля. То есть все, что добавили, уйдет на оплату ЖКХ, если хватит. Но никто не учитывает того, что цены на все товары и услуги поднялись значительно. Сегодня поход в продуктовый магазин обходится минимум в две тысячи рублей. А если вспомнить, что необходимо покупать одежду и лекарства, становится совсем грустно.
— То есть вы считаете, что основной причиной недовольства граждан является растущая инфляция?
— Да, и не только она. Сейчас катастрофически падает уровень жизни населения. Официально в сентябре этого года уровень инфляции в России составил 13,67 %. А это значит, что бедных людей в стране стало больше. В I квартале 2022 года граница бедности составила 12 тыс. 916 руб., а численность населения с доходами ниже границы бедности — 20,9 млн. человек или 14,3 % жителей страны. То есть почти 21 миллион россиян живут за чертой бедности! Президент уже 20 лет борется с бедностью в России. Результатом этой борьбы стало увеличение числа до нескольких сотен очень богатых людей и грандиозный рост обнищания народа. И это в самой богатой стране на планете. Это просто позор.
— Что может изменить ситуацию и остановить инфляцию, вывести людей на достойный уровень жизни и дохода?
— Ответу на этот вопрос можно посвятить целый номер газеты. Коммунисты уже давно дали ответ на этот вопрос. Найти его можно в наших партийных программных работах. Одна из последних — «Залог Победы — сильная экономика и социальная справедливость!» Но начинать надо, конечно же, с изменения политического курса. Пока страной правят олигархи и капиталисты, главным интересом которых является набивание собственных карманов, простой народ, как всегда, останется в проигрыше, один на один со своими проблемами.
С ними нашим людям по-прежнему ничего не достанется от природных богатств нашей родины. Хотя именно справедливая рента с добытых полезных ископаемых может решить все социальные потребности населения. Такие положительные примеры можно наблюдать не только в истории нашего государства, но и в сегодняшней жизни многих развитых стран. Необходимо национализировать стратегические и градообразующие предприятия, чтобы они приносили благо всему обществу и полноценно, а не по остаточному принципу, пополняли бюджет. Главное не проводить национализацию «по-крымски», когда через краткое время все национализируемое имущество возвращается в частные руки за бесценок, не принося никакой пользы для крымчан, но наполняя сверхприбылью личные карманы новоиспеченных хозяев. Если мы действительно хотим что-то изменить, мы должны вернуться к социализму. Другого пути нет!
— Но ведь правительство принимает и реализует огромное количество программ социальной поддержки граждан. Вы считаете, что это не эффективно?
— Подачки никогда не делали человека счастливее, умнее и целеустремленнее. Я уже говорил о снижении уровня жизни населения. Поднять этот уровень можно не только и не столько подачками, сколько контролем над уровнем цен, снижением стоимости ЖКХ, обеспечением действительно бесплатной медицины, доступными лекарственными препаратами и другими мерами. Людям нужно дать веру в то, что они нужны своей стране, что она о них искренне заботится, любит и ценит. Чтобы каждый мог выбрать, куда ему пойти: на завод или в IT‑технологии. Чтобы каждый был уверен в завтрашнем дне и знал, что зарплаты хватит на все, что запланировал, а не только на хлеб с молоком, борщевой набор и туалетную бумагу, потому что они дорожают по нескольку раз в месяц. Нужно возрождать государственную экономику и производство, а не частно-олигархические лавочки поддерживать многомиллионными вливаниями.
Видите ли, у нас банковский сектор пострадал, надо ему денег из бюджета дать. А у нас есть хоть один государственный банк? Все частные. И что, банки производят? Может быть пора сократить их количество? Этот список можно продолжать еще долго. А может лучше построить новые государственные заводы, чтобы не только те же гвозди делать, но и высокотехнологичную продукцию?
Может быть тогда умные, перспективные, талантливые и молодые ученые и инженеры не будут уезжать за границу, а будут работать в своей стране, как это было в Советском Союзе. Даже Тесла признавал, что он, в свое время, сделал неправильный выбор в пользу Германии, говоря о том, что в СССР для ученых созданы все условия и можно спокойно работать, не отвлекаясь на проблемы частного финансирования, которое то есть, то нет. А у нас прямо сейчас два огромных предприятия в Крыму национализировали и тут же хотят продать в частные руки. Это Бахчисарайский цементный завод «Стройиндустрия» и Керченский судостроительный завод «Залив». В это ответственное для страны время власти Севастополя, отчитываясь перед Президентом, говорят о начале выпуска беспилотных аппаратов на базе морского завода. В это же время крымские единороссы анонсируют продажу судостроительного завода в Керчи в частные руки.
Вы это серьезно? Где гарантия, что через полгода он не закроется или не будет просить бюджетной помощи у республики? Нет такой гарантии. А оставив эти и сейчас нормально работающие предприятия в собственности республики, назначив грамотных руководителей, можно бюджетные деньги вкладывать с пользой для крымчан и для развития их будущего. И гарантировать пополнение бюджета, а не вывод средств по серым схемам в оффшор.
— Какова, на ваш взгляд, самая острая проблема для крымчан и что можно сделать для того, чтобы ее решить?
— На самом деле проблем множество и все они имеют системный характер. Очень тяжело дать приоритет одной из них. Это и жилье, и работа, и уровень дохода, и медицинское обслуживание, рост цен и качество услуг ЖКХ, и многое другое. В зависимости от уголка Крыма, проблемы имеют свой индивидуальный характер. Одна из самых важных проблем, что власти не ставят перед собой задачу найти реальные пути выхода и решения этих проблем. Для них главное отчитаться об освоении бюджета в срок перед вышестоящими начальниками. А то, какую реальную пользу несут их действия, их не особо интересует. И конечно же, это та пропасть непонимания между властью и простыми людьми. Очень часто власть просто не слышит народ.
Поэтому мы и становимся свидетелями яркого примера из города Ялта, где жители трех микрорайонов просят построить школу, а власть упирается, ссылаясь на проекты, и пытается построить еще один детский садик, которых в округе достаточно. И только активная работа фракций КПРФ Ялтинского городского и Государственного Советов заставили власть услышать чаяния людей и, надеюсь, уже скоро ялтинцы увидят новую школу. Конечно, очень важно, чтобы жители Крыма более активно выражали свою позицию и требовали от властей более качественного и ответственного исполнения своих обязанностей. Для этого в помощь гражданам всегда открыты отделения КПРФ, где можно получить депутатскую, юридическую и иную помощь. Крымчанам необходимо более активно самоорганизовываться, создавать общественные организации по защите своих прав и интересов или вступать в профсоюзные организации. Они всегда могут использовать базу КПРФ и получать максимальную и всестороннюю поддержку от коммунистов. Наша сила в борьбе за социальные права только в нашем единстве. Об этом и говорит основной наш призыв: Пролетарии всех стран объединяйтесь!
Беседовала Лилия Косса