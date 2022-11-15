Возраст силы: газете «Коммунист Крыма» тридцать лет

— Много ли вы газет читаете? А выписываете сколько? — Такой вопрос сегодня вызывает недоумение и легкую улыбку. Интернет, соцсети, на худой конец, телевидение с радио — это основной источник информации для современников, особенно молодых.
Признак времени — человек с газетой на лавочке в парке — сменился человеком с мобильным телефоном. Хорошо это или плохо? Не знаю, это по-другому, как-то по-быстрому, что ли, наспех, набегу. Этому признаку как раз три десятка лет, столько же, сколько и газете «Коммунист Крыма».
Уже улыбаетесь? Считаете, что время газет ушло? Позволю себе не согласиться с этим. Время газет никогда не уйдет. Возможно, их станет меньше, они изменят свою внешнюю и внутреннюю стороны, но печатная пресса — это летопись жизни. Ведь не зря различные исследователи, работая с историческими фактами, первым делом изучают подшивки газет нужного им периода. По-прежнему информации, размещенной в печатной прессе, больше доверия и в современном обществе.
Хотя газета «Коммунист Крыма» тоже развивается: есть мы и в соцсетях, и на сайте, и теперь будем выпускать электронный вариант номеров газеты, чтобы всем, кто привык к гаджетам и компьютерам, было удобно читать нас. Ну, а тем, кто все же предпочитает печатный вариант, чтобы с наслаждением и не торопясь перелистывать бумажные страницы, по-прежнему доступна традиционная форма газеты.
Мы пишем для вас, дорогие читатели. Ищем новые темы и материалы, обращаемся к истории и философии, рассуждаем о социальной проблематике дня сегодняшнего и причинах ее породивших. Задаемся вопросами о том, как изменить жизнь народа к лучшему и что для этого нужно сделать. Знакомим вас с реальной работой коммунистов и их соратников. Помогаем донести до широкой общественности, провластных структур и надзорных органов случаи вопиющих нарушений прав граждан. Многие, кто писал в редакцию газеты «Коммунист Крыма», уже решили свои проблемы — публикации стали основанием для составления обращений, проведения проверок, понуждения к исполнению чиновниками своих обязанностей.
Мы продолжаем работать для вас и полны новых творческих планов. Благодарим вас от всей души, наши верные и мудрые читатели! Мы, также как и вы, за эти тридцать лет, что выходит издание, стали сильнее, мудрее, опытнее. Мы, так же как и вы, не изменяем своим идеалам и принципам. Вместе мы сила!
Главный редактор газеты «Коммунист Крыма» Лилия Косса