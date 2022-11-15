И «Мрия» только снится...

Говоря о гуманитарной помощи, следует упомянуть и условия, в которых наши военные проходят лечение и реабилитацию. Посмотрите на фото. Угадайте, что это за здание?
Нет, это не пейзажи из игры про Чернобыль после взрыва АЭС и даже не кадры фильма про апокалипсис. Это всего лишь госпиталь МВД в Симферополе.
Он такой же суровый, как ржавые АК‑47, которые нечаянно заржавели в подвалах. Хоть сейчас кино снимай. Декорации на высшем уровне.
По территории вальяжно разъезжают дяди на дорогих иномарках, стоят на крылечке и покуривают «деловые костюмчики» — типичная картина современной России.
Чтобы вы понимали масштабы данного учреждения, оно является многопрофильной медицинской организацией, в своем составе имеет поликлинику, госпиталь, военно-врачебную комиссию, Центр психофизиологической диагностики, Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, три амбулатории (с дислокацией в Керчи, Евпатории, Ялте), медицинскую часть по обслуживанию Крымского филиала Краснодарского университета МВД России.
В 2021 году Владимир Путин подписал закон о бюджете: МВД получило денег больше, чем Минздрав и Минпросвещения вместе взятые. А теперь снова посмотрите на фото. И возникает закономерный вопрос: «Где деньги, Николаев? Куда они реализовались? Или в воздухе растворились?» Получается, что нынешняя власть то и дело игнорирует нашего президента, пороча его авторитет своими неавторитетными действиями?
Непорядок. Курс был четко обозначен на мобилизацию экономики. А идти против главнокомандующего — есть плохо. Например, на Кубани на все нужды мобилизованных будут тратиться деньги из казны. Хоть раз в дело пойдут, уже приятно. Так почему бы и нашим патриотам Крыма не подать пример и не выделить номера в хороших санаториях на ЮБК солдатам на лечении?
Вот «Мрия», к примеру, славится обширным комплексом, куда входит все на свете, в том числе и оздоровительные процедуры. Так почему бы не оказать нашим товарищам с фронта гумпомощь? Взять пример с простого среднестатистического крымчанина, который последние носки принесет, лишь бы солдату помочь.
Подытожу. По моему мнению, каждое оздоровительное учреждение, гостиницы и отели должны предоставлять 10 % номеров и услуг товарищам с фронта, которые проходят реабилитацию. Предложение дельное и выполнимое. Или у нас только земли пилить умеют да взятки в 25 лимонов брать? Ух, непорядок.
Чтобы удержать свои непоследние штаны на кожаных креслах, нынешней партии власти придется очень постараться. А коммунисты сейчас набирают обороты, пока «жирные коты» с каждым разом совершают ошибки, цена которых — жизни людей и потерянное доверие президента.
Екатерина Евсеенкова, ВЖС «Надежда России»