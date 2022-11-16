Мы живем в одной лодке, именуемой Земля! Все ли это понимают?

В этом году между сельскими поселениями Штормовое и Поповка Сакского района Крыма создали ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский», охвативший площадь более 620 гектаров. Еще недавно жители и неравнодушные люди отстояли эту территорию от создания на ней креветочной фермы.
В летние и первые месяцы осени здесь массовое паломничество отдыхающих на автомобилях. Это и понятно: песчаные пляжи западного Крыма, недалеко пгт Мирный и город Евпатория. Таких отдыхающих принято называть «дикарями». Но многие, из «дикарей» в переносном смысле, становятся настоящими дикарями. Они ставят палатки или сооружают навесы, со своими прицепами-трейлерами заезжают на берег моря, оставляют кучи мусора, разрушают природное покрытие естественного ландшафта, которое восстанавливается годами, ставят уборные в нескольких метрах от озера, содержащего лечебные грязи. Посмотрите на фото, и вы поймете, что они творят, а правильнее сказать, гадят или свинячат!
Хотя я редко употребляю малолитературные слова, но другого выражения для таких людей у меня не нашлось.
Кучи мусора, отходы жизнедеятельности, костры и вырубка кустарника — это лишь то, что видно. А вот моральное поведение «дикарей», это их безразличие к природе, к местам отдыха объяснить простыми словами невозможно.
Служение природе
Как житель этих мест, выражаю искреннюю благодарность труду волонтеров, которые регулярно очищают берега и прилегающую территорию, людям, которые выполняют служебные обязанности по охране ООПТ.
Сегодня я расскажу только о двоих из них, с которыми принимал участие в патрулировании территории ландшафтно-рекреационного парка «Ойбурский». Их работа ежедневная и напряженная складывается из регулярных патрулирований нескольких особо охраняемых территорий Западного Крыма. С чем только не приходится сталкиваться в ходе работы — это и профилактические беседы, и составление актов на нарушителей, которые направляются в Управление экологического надзора Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.
Для неосведомленных сообщаю, что штрафы за нарушения могут составлять от 3 000 до 500 000 рублей, с изъятием орудий правонарушения, в том числе и автотранспорта. А о поведении некоторых «дикарей» и говорить не хочется. Оскорбления, пьяные угрозы и наплевательское отношение к людям, выполняющим служебный долг, это лишь маленькая толика того, с чем приходится сталкиваться ежедневно.
Помимо всего, эти люди не просто следят за природными местами, но и активно участвуют в их сохранении. За время патрулирования мы насобирали не менее трех десятков мешков мусора, раскиданного на берегу моря и территории парка. Конечно, часть мусора, особенно пластика, приносит море во время штормовой погоды, но большая часть это «творение» рук человеческих. Удивляет и поражает, мягко говоря, позиция некоторых граждан, для которых закон не является ни преградой или хотя бы пониманием, что они нарушители. Многие во всеуслышание заявляют сотрудникам, что не собираются выполнять законные требования! Самое парадоксальное объяснение, мол, другие тоже делают. Так и хочется таких спросить: «У вас что стадный инстинкт срабатывает?» Или такое безапелляционное заявление, которое услышали сотрудники: «Я, мол, 20 лет сюда ездил и буду ездить!»
Не гнушаются люди и поломать щиты. На западном участке близ Поповки, один из знаков исчез, не простояв и недели. По варварски выломанному креплению было понятно, что кому-то не нравится такое положение. Однако для понимающих людей, для которых природа — это будущее детей, внуков и места отдыха, скажу, что посещать эти ООПТ можно, но не на автомобилях и мотоциклах, которые можно оставить у границы территории, и спокойно гулять, ловить рыбу, купаться.
С правилами пользования этими зонами можно ознакомиться на сайте ООПТ.
Государство, а значит и мы с вами, как налогоплательщики, вкладываем финансовые средства в сохранение таких мест. Сегодня в Крыму более 100 особо охраняемых природных территорий. И многие территории уже переживают второе рождение. Здесь восстанавливается растительность, природные особенности.
Зайдите на сайт ООПТ и вы увидите, насколько богат наш Крым. Многие жители республики, прожив всю жизнь, не знают, сколько чудесного и прекрасного создала природа в этих местах.
Юрий Яценко, член Союза журналистов России. Фото автора