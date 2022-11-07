В Симферополе прошел праздничный митинг в честь Великого Октября

Сегодня в Симферополе на привокзальной площади у памятника В. И. Ленину состоялся митинг, организованный Коммунистической партией РФ, посвященный 105-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
В мероприятии приняли участие коммунисты, комсомольцы, представители ДЗНС, лево-патриотического фронта, Союза советских офицеров, ВЖС «Надежда России», других общественных организаций, сторонники КПРФ.
— Дорогие товарищи, поздравляю вас с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. 105-лет назад был переломный момент в истории всего мира. Именно большевики, дав власть народу, создали единственную в мире социально справедливую страну. Советский Союз – это, прежде всего, вера в справедливость, 8-часовой рабочий день, право на отдых и труд, бесплатная и доступная медицина и образование. Но самое главное, что дал нам Советский Союз, это надежду и веру в будущее, и стабильность, – сказал первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко. – Мы с вами наблюдаем, как в течение тридцати лет, мы теряем эти завоевания, как наша молодежь лишается рабочих мест, как наши старики-пенсионеры лишаются достойной пенсии, а работяги лишаются права на отдых и медобеспечение. Мы каждый день убеждаемся в том, что коммунисты были и остаются правы в том, что единственный путь развития нашей страны – это переход на социалистические рельсы развития.
Капитализм является тупиковой ветвью развития и это доказало 30 лет его существования. Поэтому мы сейчас как никогда должны быть готовы к переходу от капитализма к социализму, готовы крепко держать красное знамя в наших руках, чтобы не подвести наших предков, которые победили в Великой Отечественной войне, освоили космос и целинные земли, приручили атом.
Поздравляю вас с этим великим праздником – Днем великой Октябрьской социалистической революции! Уверен в том, что социализм в нашей стране победит, и свой красный марш он начнет с Республики Крым!
Также в честь праздника Сергей Богатыренко вручил памятную медаль ко Дню Великого Октября и поблагодарил за активную работу товарища Татьяну Омельченко.
Василий Саенко, первый секретарь Симферопольского городского отделения КПРФ выразил надежду на то, что сплоченные ряды коммунистов, их совместная работа на благо людей, всегда будет востребована.
— Самое лучшее, что государство предлагало своему народу: бесплатное образование, медицина, отдых, жилье, – этим всем мы обязаны завоеваниям Великого Октября.
Великая революция дала нам Советский Союз, дала нам те заводы, на которых мы трудились, дала возможность мобилизовать и поднять весь народ на борьбу с врагом во время Великой Отечественной войны. Этого нам сегодня не хватает. Сегодня мы должны сплотиться, восстановить заводы и предприятия, которые были разрушены за последние годы, и идти к победе, о которой говорил великий Ленин, – отметил Василий Саенко.
Также на митинге выступили представители Комсомола, Союза советских офицеров, товарищи по партии.
В завершении митинга его участники торжественно возложили цветы к памятнику вождю Великой революции.
— Дорогие товарищи, поздравляю вас с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. 105-лет назад был переломный момент в истории всего мира. Именно большевики, дав власть народу, создали единственную в мире социально справедливую страну. Советский Союз – это, прежде всего, вера в справедливость, 8-часовой рабочий день, право на отдых и труд, бесплатная и доступная медицина и образование. Но самое главное, что дал нам Советский Союз, это надежду и веру в будущее, и стабильность, – сказал первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко. – Мы с вами наблюдаем, как в течение тридцати лет, мы теряем эти завоевания, как наша молодежь лишается рабочих мест, как наши старики-пенсионеры лишаются достойной пенсии, а работяги лишаются права на отдых и медобеспечение. Мы каждый день убеждаемся в том, что коммунисты были и остаются правы в том, что единственный путь развития нашей страны – это переход на социалистические рельсы развития.
Капитализм является тупиковой ветвью развития и это доказало 30 лет его существования. Поэтому мы сейчас как никогда должны быть готовы к переходу от капитализма к социализму, готовы крепко держать красное знамя в наших руках, чтобы не подвести наших предков, которые победили в Великой Отечественной войне, освоили космос и целинные земли, приручили атом.
Поздравляю вас с этим великим праздником – Днем великой Октябрьской социалистической революции! Уверен в том, что социализм в нашей стране победит, и свой красный марш он начнет с Республики Крым!
Также в честь праздника Сергей Богатыренко вручил памятную медаль ко Дню Великого Октября и поблагодарил за активную работу товарища Татьяну Омельченко.
Василий Саенко, первый секретарь Симферопольского городского отделения КПРФ выразил надежду на то, что сплоченные ряды коммунистов, их совместная работа на благо людей, всегда будет востребована.
— Самое лучшее, что государство предлагало своему народу: бесплатное образование, медицина, отдых, жилье, – этим всем мы обязаны завоеваниям Великого Октября.
Великая революция дала нам Советский Союз, дала нам те заводы, на которых мы трудились, дала возможность мобилизовать и поднять весь народ на борьбу с врагом во время Великой Отечественной войны. Этого нам сегодня не хватает. Сегодня мы должны сплотиться, восстановить заводы и предприятия, которые были разрушены за последние годы, и идти к победе, о которой говорил великий Ленин, – отметил Василий Саенко.
Также на митинге выступили представители Комсомола, Союза советских офицеров, товарищи по партии.
В завершении митинга его участники торжественно возложили цветы к памятнику вождю Великой революции.