Сергей Богатыренко: КПРФ за национализацию, но против приватизации!

Руководитель фракции КПРФ в Госсовете Республики Крым Сергей Богатыренко поделился с редакцией газеты «Коммунист Крыма» своим мнением по поводу национализации имущества, принадлежащего украинским физическим и юридическим лицам.
- Считаю, что национализация Республикой Крым украинских активов это правильная мера воздействия на недружественные нам страны, в частности Украину. В перечень подлежащего национализации имущества, расположенного на территории Крыма, включено более 130 объектов недвижимости, прибыль от использования которых, возможно шла и на поддержку ВСУ, – отметил Сергей Богатыренко. – Что касается внесения национализированного имущества в список приватизации, то тут КПРФ категорически против. Мы все помним приватизацию после распада СССР. В результате были за бесценок распроданы, разворованы, закрыты сотни предприятий, экономика Республики резко затормозила свое развитие. Среди национализированных сейчас объектов Бахчисарайский цементный завод «Стройиндустрия», Керченский судостроительный завод «Залив» - это не только градообразующие предприятия регионов Крыма, но также и стратегические объекты. Считаю, что подобные предприятия должны находиться в республиканской собственности. Неужели в Крыму, при таком огромном количестве министерств и ведомств, МУПов и ГУПов, не найдется квалифицированных специалистов, способных возглавить производственные предприятия, чтобы приносить республике прибыль, поддерживать и развивать экономику полуострова? И неужели приватизация и продажа стратегических объектов в частные руки сделает Крымский бюджет бездотационным? Сильно сомневаюсь в этом. У нас уже есть примеры национализации, приватизации и продажи за бесценок той же «Массандры», которой сразу же после продажи частнику, из республиканского бюджета были выделены несколько миллионов рублей на развитие. Что мешает оставить предприятия в собственности Республики Крым и поддерживать свой регион, а не каких-то частников?