Об этом на научно-практической конференции «Перспективы развития механизации обработки почвы в условиях зон рискованного земледелия», которая состоялась в НИИСХ Крыма 22 ноября, сказал директор Ассоциации производителей сельскохозяйственного машиностроения Крыма, депутат Симферопольского горсовета от КПРФ Василий Саенко.
С приветственным словом к участникам конференции также обратились член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, директор НИИСХ Крыма Владимир Паштецкий, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор ФГБОУ ВО Казанский ГАУ Низиб Мазитов.
Доклады, прозвучавшие на конференции, были посвящены вопросам эксплуатации, совершенствования и повышения надежности сельскохозяйственной почвообрабатывающей техники; инженерно-технического обеспечения предприятий АПК; научно-инновационного обеспечения механизации обработки почвы в условиях зон рискованного земледелия.
«На современном этапе конференция должна взять на себя руководящую роль в перспективах развития механизации обработки почвы в условиях зон рискованного земледелия», – отметил в своем выступлении Василий Саенко, добавив, что необходимо совершенствовать взаимодействие между Ассоциацией и промышленными предприятиями и аграрными формированиями Крыма. Особенно важно это в ситуации экономических санкций, которые уже не первый год ощущает на себе Крымский полуостров.
«Не секрет, что многие сельхозпроизводители имеют импортную сельхозтехнику, и в условиях санкций нет возможности ее содержать и работать на ней, так как необходимо производить и ТО, и ремонт. И здесь роль Ассоциации в том, чтобы как можно более грамотно с инженерной точки зрения организовать производство по импортозамещению, – уточнил Саенко. – Также Ассоциации необходимо провести координацию работы промышленных и агросервисных предприятий по количеству и надежности выпускаемой продукции. Только все вместе мы сможем выполнить задачи, поставленные Президентом и руководством страны!»
Конференция прошла в очно-заочном формате, в ней приняли участие учёные и специалисты в области сельскохозяйственного машиностроения из Республики Крым, Казани и Ульяновска.