СЕРГЕЙ БОГАТЫРЕНКО:  КРЫМЧАНЕ ОЧЕНЬ ЖДУТ ЭТИХ РЕШЕНИЙ

Депутат Госсовета Республики Крым, руководитель фракции КПРФ Сергей Богатыренко на парламентских слушаниях в ГС РК озвучил проблемы, которые требуют незамедлительного решения.
23 ноября в Госсовете
Республики Крым проходили парламентские слушания в преддверии первого
чтения бюджета Крыма на следующий год. Как руководитель фракции КПРФ в
ГС РК обратился к депутатам, министрам и другим представителям
профильных министерств и ведомств с предложениями по увеличению финансирования некоторых важных статей бюджета.
Справедливости ради, надо отметить, что социальная составляющая крымского бюджета всегда финансируется с лихвой, но хочу обратить ваше внимание на продовольственную безопасность.
Считаем, что катастрофически недостаточно финансируется сельское хозяйство. Крым по-прежнему остается одним из самых дорогих регионов, в частности на продукты питания.
Ладно, в прошлые годы из-за отсутствия воды в Северо-Крымском канале сельское хозяйство объективно было тяжело развивать. Но сейчас, когда вода пошла, наша обязанность максимальное внимание уделить этой отрасли.
За последние годы всю оросительную систему разворовали и ее необходимо восстанавливать. Этим летом нас выручила Херсонская область, обвалив цены на овощи практически втрое. Но надеется на это на каждый год не стоит. Поэтому финансирование сельскохозяйственной отрасли надо увеличивать в разы.
Второй момент. Крым сейчас выполняет благородную миссию, принимает граждан с вновь присоединенных территорий. Оказывает им значимую помощь, особенно это касается приобретения жилья. Но в связи с этим, крымчане, которые десятилетиями не могут решить свои жилищные проблемы, задают справедливый вопрос – а как же мы?
Плюс переселение из аварийного жилья. В бюджете я не увидел значительного увеличения финансирования. В частности, напомню, что от фракции мы подали предложение профинансировать расселение многоквартирного дома в Алуште, в котором уже 17 лет люди живут, как на пороховой бочке. Но только что я услышал, что об этом вопросе никто из ответственных лиц не слышал.
Также КПРФ предложила удовлетворить просьбы жителей Черноморского района в строительстве им дома культуры.
Надеюсь, наши предложения все-таки найдут отражение в бюджете. Крымчане очень ждут этих решений. За этими сухими цифрами стоят судьбы людей!