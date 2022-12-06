 Единороссы хотят заморозить жилищные сертификаты еще на 6 лет

Заморозить до 2030 года Закон Республики Крым «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей в Республике Крым» предложила «Единая Россия». Мало того, что предложила еще и приняла в первом чтении соответствующий законопроект.
Сегодня на сессия Государственного Совета Республики Крым рассматривался законопроект, которым предусмотрено замораживание выдачи жилищных сертификатов семьям с детьми до 2030 года. Напомним, что ранее указанная мера социальной поддержки была приостановлена до 2024 года.
«Кроме этого из текста законопроекта становится понятно, что после принятия законопроекта поменяются правила реализации уже полученных жилищных сертификатов, – отмечает депутат Госсовета РК от фракции КПРФ Илья Донченко. – Хочу обратить внимание на то, что в этом году в бюджете Республики Крым на реализацию жилищных сертификатов предусмотрено 999 078 400 млн рублей. Плюс еще 203 млн семьям с учетом особенных положений. А по моей информации нереализованных сертификатов около 2000 тысяч».
Фракция КПРФ в Государственном Совете Республики Крым выступила категорически против заморозки сертификатов.