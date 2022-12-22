Единороссы против жилищных сертификатов для крымчан

«Сегодня «Единая Россия» отклонила поправку Фракции КПРФ в Государственном Совете Республики Крым, которая позволила бы возобновить действие Закона Республики Крым «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей в Республике Крым» с 1 января 2024 года, — сообщил нам депутат Госсовета от фракции КПРФ Илья Донченко. – Ждём голосование за законопроект во втором чтении!»
Напомним, что в Госсовете РК работают 75 депутатов. «Единой России» принадлежит 60 мандатов, ЛДПР – 10 и КПРФ представляют 5 депутатов. Сейчас Закон Республики Крым «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей в Республике Крым» приостановлен до 2030 года.
После второго чтения ситуация не изменилась. Жилищные сертификаты заморожены до 2030 года, соответствующий закон принял Государственный Совет Республики Крым.
Эта норма не относится к ранее выданным жилищным сертификатам. Ожидаем новый порядок их реализации.