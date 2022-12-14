В Крыму принят новый закон: участникам СВО бесплатно выделят участки

Сегодня Госсовет Крыма принял закон о предоставлении бесплатных земельных участков участникам СВО. Законопроект был принят сразу в двух чтениях.
Документом предполагается предоставление права на бесплатное получение земельных участков в Крыму участникам.
Фракция КПРФ в Государственном Совете Республики Крым
указанную инициативу поддержала.
Напомним, что ранее фракция КПРФ направила обращение в адрес Президиума Госсовета Крыма с просьбой рассмотреть указанную инициативу на ближайшем заседании Государственного Совета Республики Крым.