Лидер КПРФ о гибридной войне и мерах противостояния

"Гибридная война, которую ведёт против нашей страны коллективный Запад, требует срочного решения ряда задач. Первая из них – это максимальная мобилизация ресурсов. Но при нынешней политике этого сделать невозможно, – отмечает Геннадий Зюганов.
– О каком развитии медицины можно
говорить, если на неё в последние годы выделялось не более 3-4%
расходной части бюджета?! Поэтому страна вымирает и критически зависит
от импорта лекарств и медицинского оборудования.
О каком развитии реального сектора и импортонезависимости можно говорить, если до сих пор отсутствуют действенные меры поддержки этих направлений?! Поэтому промышленное производство у нас сокращается 7 месяцев подряд.
Так что нам нужен новый курс, новая политика и реальное импортозамещение!"