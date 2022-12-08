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четверг, 8 декабря 2022 г.

Лидер КПРФ о гибридной войне и мерах противостояния

 "Гибридная война, которую ведёт против нашей страны коллективный Запад, требует срочного решения ряда задач. Первая из них – это максимальная мобилизация ресурсов. Но при нынешней политике этого сделать невозможно, – отмечает Геннадий Зюганов. 

– О каком развитии медицины можно говорить, если на неё в последние годы выделялось не более 3-4% расходной части бюджета?! Поэтому страна вымирает и критически зависит от импорта лекарств и медицинского оборудования.
О каком развитии реального сектора и импортонезависимости можно говорить, если до сих пор отсутствуют действенные меры поддержки этих направлений?! Поэтому промышленное производство у нас сокращается 7 месяцев подряд.
Так что нам нужен новый курс, новая политика и реальное импортозамещение!"