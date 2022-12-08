 Нина Останина: Наступает эпоха Правды

Изучая посты в Telegram, обратила внимание на новый "разгон" темы "великого и ужасного Covid". Тема разгоняется с прицелом на новое введение "масочного режима" (а там и до QR-кодов недалеко).
Так и хочется сказать: ребята, угомонитесь. Ковид, конечно, штука та еще, - очень мерзкая и опасная. Но сейчас по стране гуляет еще и какой-то мерзкий и достаточно опасный грипп. И так происходит регулярно. Но мы как-то обходились без этих ваших "электронных концлагерей", а уж во время СВО - тем более.
Напротив, считаю, что нынешнее время - время снятия масок. Время, когда проявляется сущность каждого. И это хорошо. Времена симулякров и иллюзий уходит, наступает эпоха Правды. Такой, какая она есть. И это - наше главное лекарство и главная защита от любых вирусов, как ментальных, так и физически существующих.