Очередной номер газеты «Коммунист Крыма» уже у наших подписчиков

Дорогие читатели!
Декабрь этого года богат событиями, которые с уверенностью можно назвать историческими. Все вы знаете, что недавно к Российской Федерации присоединились территории Запорожской и Херсонской областей. И вот их делегаты встретились в Симферополе для того, чтобы еще раз сделать свой выбор и подтвердить свое стремление в победе. 5 декабря – были учреждены два новых региональных областных отделения КПРФ – Запорожское и Херсонское. Подробнее о работе делегатов и принятых решениях, читайте в нашем материале.
Еще одно событие, символизм которого, особенно в нынешней ситуации неоспорим, хотя оно произошло 81 год назад, заслуживает внимания. Это День воинской славы России, учрежденный в честь битвы за Москву. О расстановке и количестве сил противника и решениях советских главнокомандующих, приведших к первому, из долгой череды поражений фашистов, рассказывает наш корреспондент.
Продолжая тему мужества и отваги советских людей и величия первого в мире Советского государства, расскажем вам о том, чем гордились все граждане СССР. Начиная от оружия и космоса, заканчивая медициной и культурой – наша родина была первой в мире.
А сегодня мы пожинаем плоды прошедших лет, пристально рассматривая, что же из некогда сильного оборонно-промышленного комплекса осталось на Крымском полуострове. Да, на некоторых предприятиях все еще теплится жизнь, иные канули в Лету, но знать о том, что было и что осталось, должен каждый.
Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов работы Крымского регионального отделения КПРФ, жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно.
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