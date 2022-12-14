Плати и кати! Перевозчики вновь хотят повысить цену на проезд

Эх, прокачу!
Вновь личности, занимающиеся перевозками пассажиров общественным транспортом в Крыму, заговорили о повышении тарифов. Как сообщили в Минтрансе РК, и частные, и государственные перевозчики Крыма, выступили за необходимость рассмотрения вопросов по повышению тарифов на проезд в общественном транспорте в городах и районах республики.
Среди причин, ставших основными для такого решения, перевозчики называют рост всех основных расходов – на запасные части, шины, топливо и смазочные материалы. А еще говорят, что нужно и зарплату сотрудникам поднять хотя бы до средней по региону. Глава Общественной палаты Крыма Форманчук, открестился от того, что уже идет обсуждение повышения, и заявил телеканалу «Миллет», что в Общественную палату Крыма не поступало обращений рассмотреть вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте республики.
Удивительно, но наверное перевозчики думают, что остальное население находится не в трудной ситуации. Да, люди уже настолько затянули пояса, особенно после очередного, второго за год, повышения тарифов на услуги ЖКХ, что скоро начнут пешком на работу ходить или будут скидываться соседу-владельцу авто, чтобы всех разом до работы подвез.
Может пора уже властям не распиливать бюджетные средства на частников, а взяться за ум и вкладываться в поддержку госпредприятий, тем более, что дотации на это выделяются ежегодно и немалые. Но, видимо, этим «управленцам» свой карман ближе, а вот в чужой можно и еще раз залезть – стерпят, не впервой!