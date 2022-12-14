Депутаты от КПРФ посетили завод "Симферопольсельмаш"

Накануне депутаты фракции КПРФ Государственного и городского Советов Сергей Богатыренко и Василий Саенко посетили завод «Симферопольсельмаш», где ознакомились с производством и основными процессами функционирования завода.
"Раньше на предприятии стояла очередь из студентов на практику, люди учились для того, чтобы с гордостью говорить о том, что они работают в промышленной и сельскохозяйственной отраслях. Сейчас все по-другому", - отметил Василий Саенко.
Ранее на предприятии работало порядка 900 человек, сейчас количество рабочих составляет всего 120 человек.
Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко от имени Геннадия Зюганова вручил коллективу завода почетную грамоту ЦК КПРФ, памятными медалями «100 лет СССР» были награждены руководство завода, а также токари, слесари, мастера и другие рабочие.
"Хочу выразить благодарность руководству и коллективу завода, которые в самые трудные для них времена сумели сохранить предприятие, коллектив и в не простых условиях продолжают выпуск важнейших компонентов для обеспечения работоспособности наших фермеров. Последние, в свою очередь, кормят жителей Крыма. На данный момент "Симферопольсельмаш" работает не в полную силу, так как со стороны власти практической помощи нет. ПТУ вместо рабочих профессий: токарей, слесарей, комбайнеров, выпускает работников сферы обслуживания: поваров, парикмахеров и др. Как говорится, все профессии важны, все профессии нужны, но для стратегического развития Крыма, как никогда нужны рабочие профессии. Но власть продолжает создаватьиз нашей молодёжи обслуживающий персонал", - отметил Сергей Богатыренко.
Также он подчеркнул, что именно сегодня, отмечая 100-летие со дня образования СССР, мы еще раз должны вспомнить историю нашей Советской Родины, ее процветания, научных и промышленных открытий и завоеваний, и, конечно же, Коммунистическую партию, которая гарантировала каждому жителю страны право на достойный труд и социальные гарантии, которые позволяли человеку труда с уверенностью смотреть в будущее.
"Раньше на предприятии стояла очередь из студентов на практику, люди учились для того, чтобы с гордостью говорить о том, что они работают в промышленной и сельскохозяйственной отраслях. Сейчас все по-другому", - отметил Василий Саенко.
Ранее на предприятии работало порядка 900 человек, сейчас количество рабочих составляет всего 120 человек.
Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко от имени Геннадия Зюганова вручил коллективу завода почетную грамоту ЦК КПРФ, памятными медалями «100 лет СССР» были награждены руководство завода, а также токари, слесари, мастера и другие рабочие.
"Хочу выразить благодарность руководству и коллективу завода, которые в самые трудные для них времена сумели сохранить предприятие, коллектив и в не простых условиях продолжают выпуск важнейших компонентов для обеспечения работоспособности наших фермеров. Последние, в свою очередь, кормят жителей Крыма. На данный момент "Симферопольсельмаш" работает не в полную силу, так как со стороны власти практической помощи нет. ПТУ вместо рабочих профессий: токарей, слесарей, комбайнеров, выпускает работников сферы обслуживания: поваров, парикмахеров и др. Как говорится, все профессии важны, все профессии нужны, но для стратегического развития Крыма, как никогда нужны рабочие профессии. Но власть продолжает создаватьиз нашей молодёжи обслуживающий персонал", - отметил Сергей Богатыренко.
Также он подчеркнул, что именно сегодня, отмечая 100-летие со дня образования СССР, мы еще раз должны вспомнить историю нашей Советской Родины, ее процветания, научных и промышленных открытий и завоеваний, и, конечно же, Коммунистическую партию, которая гарантировала каждому жителю страны право на достойный труд и социальные гарантии, которые позволяли человеку труда с уверенностью смотреть в будущее.