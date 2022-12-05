 Создано Херсонское региональное (областное) отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

На Учредительной конференции Херсонского регионального (областного) отделения политической партии КПРФ, которая состоялась 5 декабря в помещении КРО КПРФ в Симферополе, произошло значимое историческое событие – было учреждено еще одно новое региональное отделение КПРФ – Херсонское.
Напомним, что ранее, 5 декабря на базе КПО КПРФ прошла учредительная конференция Запорожского регионального (областного) отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Открыл учредительную конференцию ХРОО КПРФ Александр Куринный. Он отметил, что на конференцию было избрано 16 делегатов и столько же их присутствует на мероприятии. Также уведомлено министерство юстиции о проведении конференции, в качестве почетного гостя на конференции присутствуют депутаты ГД Казбек Тайсаев и Александр Ющенко.
В ходе работы конференции были избраны рабочие органы конференции: мандатная и счетная комиссии, президиум.
В состав президиума учредительной конференции ХРОО вошли депутат ГД РФ Александр Куринный, сенатор РФ Айрат Гибатдинов, второй секретарь Севастопольского ГО КПРФ Владимир Браковенко, первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко, председатель общественного совета Херсонской области Владимир Овчаренко, Александр Пономарев. Председателем конференции был избран Айрат Гибатдинов.
По результатам тайного голосования, проведенного с соблюдением всех требований, были избраны члены комитета, КРК и счетной комиссии ХРОО КПРФ. По итогам голосования участников конференции в состав Комитета ХРОО вошли 13 коммунистов, членами КРК и счетной комиссии были избраны по трое человек.
Также были избраны полномочные лица ХРОО КПРФ, ими стали Айрат Гибатдинов и Рамиль Замалитдинов.
«Сегодня очень знаковый, исторический день. Мы это проходили в 2014 году. Я расскажу, как мы боролись с этой фашистской властью, которая зарождалась еще с 1992 года. К нам чуть ли не каждый год приезжали группы бандеровцев, мы их прогоняли. Севастополь и Крым отстояли полуостров от строительства базы НАТО. В 2013 году мы уже понимали, какая власть пришла на Украину, и тогда в Севастополе собрался многотысячный митинг, и мы начали работу и подготовку к присоединению Севастополя к Российской Федерации, - отметил Владимир Браковенко. – Сейчас и вас ждет такая же работа. Главное – не растратить этот запал и напор в стремлении к справедливости. Наша с вами задача разъяснять, где правда, а где ложь. Ведь подмена понятий сейчас не редкость. Только фашисты могут запрещать компартию. Мы все братья – национальность при этом не важна. Нынешние неонацисты забыли свою историю и подвиги своих дедов, которые воевали против фашизма. Они продали все и всех и пытаются внушить украинцам, что братья, это немцы, которые уничтожали их дедов и прадедов, женщин и детей, без разбора. Желаю вам в этой новой работе и борьбе, терпения и удачи».
Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко также поздравил всех присутствующих с важным событием – созданием Херсонского Регионального (Областного) Отделения КПРФ.
«Хочу вас поздравить теперь уже как своих боевых товарищей. Напомню, что и 8 лет назад почти в том же составе делегаты Госдумы были здесь у нас в Крыму. Тогда, когда нам нужна была помощь. И теперь они снова здесь, - сказал Сергей Богатыренко. – Мы уже стали передовым отрядом, боремся. Хочу сказать, что и Херсон был всегда боевым передовым отрядом. У нас были некие иллюзии, думалось, что мы вернулись в СССР. Нет, мы вернулись в капиталистическую, буржуазную Россию. Поэтому советую вам готовиться к бою. Напомню, что спецоперация проходит под красным знаменем – Победы или СССР. Сейчас наше время – красное. Думаю, это будет вам в облегчение и поддержку. Крымчане только через 4 года поняли, что они вернулись не в СССР. Если каждый из вас подставит свое плечо, начнет работать, то очень быстро вы достигнете отличных результатов. Крым всегда готов протянуть руку помощи и подставить крепкое плечо вам, нашим товарищам. В добрый путь!»
После завершения Учредительной конференции был проведен пленум ХРОО КПРФ, на котором были избраны руководящие органы отделения: президиум, Бюро комитета, председатель комитета и первый секретарь ХРОО КПРФ. Им стал Айрат Гибатдинов.
«На сегодня, понятно, что присутствует только 16 человек, но несколько десятков человек уже готовы вступить в наше отделение. Мы ставим перед собой амбициозные задачи и должны выйти на достойный уровень по сравнению с другими отделениями КПРФ», - подчеркнул первый секретарь ХРОО КПРФ.
В завершение пленума поступило предложение о восстановлении одного их жителей Херсонской области в рядах Коммунистической партии, партийный стаж которого начинался в КПСС с 1976 года, затем продолжился в рядах КПУ с 2006. Открытым голосованием членов ХРОО КПРФ соискатель был восстановлен в рядах КПРФ, решение было принято единогласно.
Нам нужны такие люди, бойцы, готовые работать на благо народа и партии, - отметил Айрат Гибатдинов. - В ближайшие дни мы откроем прием в КПРФ на территории Херсонской области. Работы впереди много. Как говорится, всем в добрый путь!»