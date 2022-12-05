Создано новое отделение Компартии - Запорожское

Сегодня в Симферополе прошла Учредительные конференция Запорожского регионального (областного) отделения КПРФ. На мероприятии присутствовали Алексей Куринный, депутат Государственной Думы Российской Федерации от фракции КПРФ, Айрат Гибатдинов, сенатор Российской Федерации, член КПРФ, Александр Ющенко, депутат Государственной Думы от КПРФ, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова, Казбек Тайсаев, секретарь Центрального комитета КПРФ, депутат Государственной думы, Сергей Богатыренко, первый секретарь КРО КПРФ, депутат Госсовета Республики Крым.
Открыл мероприятие Александр Ющенко. Он передал участникам конференции поздравления от председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и выразил уверенность в том, что партийные ряды коммунистов на территориях, недавно присоединившихся к Российской Федерации, будут неуклонно расти.
На конференцию ЗРОО КПРФ был зарегистрирован 21 делегат, присутствовать смогли 20 делегатов. В ходе работы были избраны рабочие органы конференции: счетная, мандатная комиссии и президиум. Председателем Президиума был избран Олег Слюсаренко.
В ходе проведения конференции Александр Ющенко отметил, что ранее были проведены подобные мероприятия в Донецке и Луганске.
«Конференции прошли на очень высоком уровне. Люди столько лет, находясь под обстрелом, сохранили верность партии и продолжили работу в этом направлении, - отметил Александр Ющенко. - Передавая эстафету, сегодня мы проводим нынешнюю конференцию. Надеюсь, что информация о создании нового регионального отделения Компартии дойдет до широких масс людей и будет способствовать поднятию духа и силы воли».
Основанием для создания Запорожского регионального (областного) отделения КПРФ стало постановление ЦК КПРФ. Все необходимые процедуры, для создания отделения политической партии были соблюдены, документы будут переданы на регистрацию в Минюст. Александр Ющенко поздравил всех с историческим событием – созданием ЗРОО КПРФ.
Были избраны члены Комитета Запорожского РО отделения КПРФ, члены Бюро, Первый секретарь. Им стал Олег Александрович Слюсаренко, кандидатуру которого, рекомендовал президиум ЦК КПРФ и единогласно поддержали участники конференции.
Также был проведен первый организационный пленум комитета ЗРОО КПРФ, на котором был решен ряд партийно-организационных вопросов, необходимых для функционирования вновь созданного отделения.