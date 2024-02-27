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вторник, 27 февраля 2024 г.

Порядок выдачи трудовой книжки при увольнении, виды ответственности

Согласно требований трудового законодательства трудовая книжка (в случае ее ведения) выдается работнику на руки в последний день работы, в том числе если он уходит в отпуск с последующим увольнением.

 Если работник в день прекращения трудового договора отсутствовал или отказался получить трудовую книжку, необходимо направить ему заказной почтой уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать работодателю письменное согласие на ее отправку почтой.

               Факт выдачи работнику трудовой книжки отражается в применяемой работодателем книге (журнале) учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.

               У работодателя обязательно должно быть письменное подтверждение получения работником трудовой книжки, в противном случае для него могут наступить негативные последствия в виде материальной и административной ответственности.

               Если работодатель по своей вине не выдал трудовую книжку в день прекращения трудового договора, то у него возникает обязанность возместить работнику, не полученный им заработок за все время задержки выдачи трудовой книжки, который рассчитывается в соответствии со ст. 139 ТК РФ.  

               Кроме того, работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ с назначением административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 1 000 до 5 000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1 000 до 5 000 рублей;

на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                             