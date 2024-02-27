Порядок выдачи трудовой книжки при увольнении, виды ответственности

Согласно требований трудового законодательства трудовая книжка (в случае ее ведения) выдается работнику на руки в последний день работы, в том числе если он уходит в отпуск с последующим увольнением.
Если работник в день прекращения трудового
договора отсутствовал или отказался получить трудовую книжку, необходимо
направить ему заказной почтой уведомление о необходимости явиться за трудовой
книжкой либо дать работодателю письменное согласие на ее отправку почтой.
Факт
выдачи работнику трудовой книжки отражается в применяемой работодателем книге
(журнале) учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.
У
работодателя обязательно должно быть письменное подтверждение получения
работником трудовой книжки, в противном случае для него могут наступить
негативные последствия в виде материальной и административной ответственности.
Если
работодатель по своей вине не выдал трудовую книжку в день прекращения
трудового договора, то у него возникает обязанность возместить работнику, не
полученный им заработок за все время задержки выдачи трудовой книжки, который
рассчитывается в соответствии со ст. 139 ТК РФ.
Кроме
того, работодатель может быть привлечен к административной ответственности по
ст. 5.27 КоАП РФ с назначением административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от 1 000 до 5 000
рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от 1 000 до 5 000 рублей;
на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя