Коррупция: бывшего госслужащего незаконно приняли на работу

Прокуратурой района в рамках осуществления надзорной деятельности за исполнением законов о противодействии коррупции установлены нарушения требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации в деятельности субъекта хозяйственной деятельности.
Проведенной проверкой установлено, что
приказом общества от 01.06.2021 № ГКЗК-000099 Д. принят
на должность «специалист отдела контроля».
Вместе с тем, проведенной
проверкой установлено, что ранее Д. занимал должность начальника отдела по
противодействию терроризму ЦПЭ МВД России по Республике Крым.
Также, проведенной проверкой установлено, что уведомление о приеме
Д. на должность специалиста отдела контроля общества в установленный законом
десятидневный срок, то есть до 11.06.2021 включительно в
адрес МВД России по Республике Крым не направлялось, что является нарушением
требований ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
Таким
образом, субъект хозяйствования совершило административное правонарушение,
предусмотренное ст. 19.29 КоАП РФ, а именно: привлечение работодателем к
трудовой деятельности на условиях трудового договора к выполнению работ бывшего
государственного служащего, ранее замещавшего должность, включенную в перечень,
установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Постановлениями
мирового судьи судебного участка № 14 Киевского судебного района г. Симферополя
от 25.12.2023 общество и директор общества признаны виновными в совершении
правонарушения по ст. 19.29 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа 100,
000, 00 и 20 000,00 рублей соответственно.
Не
согласившись с вышеуказанными судебным актами правонарушители обжаловали их в апелляционном
порядке.
Решениями
Киевского районного суда г. Симферополя от 14.02.2024 и 19.02.2024 судебные
постановления о привлечении к административной ответственности по ст. 19.29 Ко
АП РФ оставлены без изменения.
В
данный момент судебные акты не вступили в законную силу.
Помощник прокурора О.А. Кушнерова