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понедельник, 17 июня 2024 г.

Коррупция: бывшего госслужащего незаконно приняли на работу

 Прокуратурой района в рамках осуществления надзорной деятельности за исполнением законов о противодействии коррупции установлены нарушения требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации в деятельности субъекта хозяйственной деятельности.

Проведенной проверкой установлено, что приказом общества от 01.06.2021 № ГКЗК-000099 Д. принят на должность «специалист отдела контроля».

Вместе с тем, проведенной проверкой установлено, что ранее Д. занимал должность начальника отдела по противодействию терроризму ЦПЭ МВД России по Республике Крым.

Также, проведенной проверкой установлено, что уведомление о приеме Д. на должность специалиста отдела контроля общества в установленный законом десятидневный срок, то есть до 11.06.2021 включительно в адрес МВД России по Республике Крым не направлялось, что является нарушением требований ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Таким образом, субъект хозяйствования совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.29 КоАП РФ, а именно: привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора к выполнению работ бывшего государственного служащего, ранее замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 14 Киевского судебного района г. Симферополя от 25.12.2023 общество и директор общества признаны виновными в совершении правонарушения по ст. 19.29 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа 100, 000, 00 и 20 000,00 рублей соответственно.

Не согласившись с вышеуказанными судебным актами правонарушители обжаловали их в апелляционном порядке.

Решениями Киевского районного суда г. Симферополя от 14.02.2024 и 19.02.2024 судебные постановления о привлечении к административной ответственности по ст. 19.29 Ко АП РФ оставлены без изменения.

В данный момент судебные акты не вступили в законную силу.

 

Помощник прокурора  О.А. Кушнерова

 

 

 

 