Более 40 миллиардов необоснованных расходов за год выявили в тарифах ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов за коммунальные услуги. В случае выявления нарушений ФАС выдает региональному тарифному органу власти предписание об исключении необоснованных затрат, говорится в сообщении.
«За период 2023—2024 гг. по результатам 129 контрольных
мероприятий ведомство выявило 43,5 млрд необоснованных расходов», — отмечается
в сообщении пресс-службы ведомства. В ходе исполнения предписаний ФАС часть из
этой суммы уже исключена из тарифов, остальная часть будет исключена в будущие
периоды.
По сообщению пресс-службы ведомства, в первом квартале 2024
года территориальные органы провели внеплановые проверки в 82 субъектах РФ.
«Выдано 108 предписаний об устранении нарушений в действиях 58 органов
регулирования. В результате контрольных мероприятий снижены тарифы на тепловую
энергию. Сейчас проводятся проверки в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами в регионах Сибири, на Дальнем Востоке они завершены и сейчас ФАС
России анализирует их результаты», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ФАС готовы рассмотреть заявки регионов об
установлении долгосрочных тарифов (на три года и более) на ЖКХ. Главы субъектов
направляют в ведомство предложения об изменении тарифов ЖКХ на согласование с
учетом мер поддержки граждан, а также для обеспечения обновления и ремонта
объектов коммунальной инфраструктуры.
Правительство РФ направит в регионы более 12,4 млрд рублей
на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ ветеранам и лицам с
ограниченными возможностями. Таким гражданам предоставляется компенсация — до
50 % стоимости жилищно-коммунальных услуг, сообщает ведомство.