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среда, 23 октября 2024 г.

Более 40 миллиардов необоснованных расходов за год выявили в тарифах ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов за коммунальные услуги. В случае выявления нарушений ФАС выдает региональному тарифному органу власти предписание об исключении необоснованных затрат, говорится в сообщении.

«За период 2023—2024 гг. по результатам 129 контрольных мероприятий ведомство выявило 43,5 млрд необоснованных расходов», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. В ходе исполнения предписаний ФАС часть из этой суммы уже исключена из тарифов, остальная часть будет исключена в будущие периоды.

По сообщению пресс-службы ведомства, в первом квартале 2024 года территориальные органы провели внеплановые проверки в 82 субъектах РФ. «Выдано 108 предписаний об устранении нарушений в действиях 58 органов регулирования. В результате контрольных мероприятий снижены тарифы на тепловую энергию. Сейчас проводятся проверки в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах Сибири, на Дальнем Востоке они завершены и сейчас ФАС России анализирует их результаты», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ФАС готовы рассмотреть заявки регионов об установлении долгосрочных тарифов (на три года и более) на ЖКХ. Главы субъектов направляют в ведомство предложения об изменении тарифов ЖКХ на согласование с учетом мер поддержки граждан, а также для обеспечения обновления и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

Правительство РФ направит в регионы более 12,4 млрд рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ ветеранам и лицам с ограниченными возможностями. Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50 % стоимости жилищно-коммунальных услуг, сообщает ведомство.