Поиск по газете

четверг, 31 октября 2024 г.

Может ли гражданин официально запретить заключать с ним договоры кредитования чтобы не стать жертвой мошенников?

В настоящее время внесены изменения в Федеральные законы от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Потребительском займе», согласно которым с 01.03.2025 через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) можно самостоятельно устанавливать запрет на получение кредитов и займов потребителя.

Исключения составляют: ипотечное кредитование, займыкоторые обеспечены залогом имущества, а также основной образовательный кредит с господдержкой.

Для того чтобы ввести запрет, потребитель с 01.03.2025 сможет бесплатно подать заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй через Госуслуги. Указанные заявления будут принимать не позднее 01.09.2025.

Заявление о запрете должно содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется), дату рождения, данные паспорта гражданина РФ или при его отсутствии иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ, идентификационный номер налогоплательщика; дату и время подачи заявления о запрете (с указанием часовой зоны); условия запрета. Аналогичный порядок действует для снятия запрета.

Данное позволит кредитным и микрофинансовым организациям узнавать во всех бюро кредитных историй, действует ли запрет на получение кредитов. Если на момент запроса в бюро есть информация о запрете, кредитор должен отказать в заключении договора. Не позже рабочего дня после даты отказа нужно письменно уведомить о нем заемщика с указанием причины.

На сегодняшний день самозапрет на кредиты и займы через Госуслуги и МФЦ ввести невозможно, для этого гражданин вправе обратиться в банк, чтобы он ограничил, например, проведение онлайн-операций.

 