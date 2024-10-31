Может ли гражданин официально запретить заключать с ним договоры кредитования чтобы не стать жертвой мошенников?

В настоящее время внесены изменения в Федеральные законы от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Потребительском займе», согласно которым с 01.03.2025 через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) можно самостоятельно устанавливать запрет на получение кредитов и займов потребителя.
Исключения
составляют: ипотечное кредитование, займы, которые обеспечены
залогом имущества, а также основной образовательный кредит с господдержкой.
Для того чтобы ввести запрет, потребитель с 01.03.2025
сможет бесплатно подать заявление во все квалифицированные бюро кредитных
историй через Госуслуги. Указанные заявления будут принимать не позднее
01.09.2025.
Заявление о запрете должно содержать фамилию, имя,
отчество (если последнее имеется), дату рождения, данные паспорта гражданина РФ
или при его отсутствии иного документа, удостоверяющего личность в соответствии
с законодательством РФ, идентификационный номер налогоплательщика; дату и время
подачи заявления о запрете (с указанием часовой зоны); условия запрета.
Аналогичный порядок действует для снятия запрета.
Данное позволит кредитным и микрофинансовым
организациям узнавать во всех бюро кредитных историй, действует ли запрет на
получение кредитов. Если на момент запроса в бюро есть информация о запрете,
кредитор должен отказать в заключении договора. Не позже рабочего дня после
даты отказа нужно письменно уведомить о нем заемщика с указанием причины.
На сегодняшний день самозапрет на кредиты и займы
через Госуслуги и МФЦ ввести невозможно, для этого гражданин вправе обратиться
в банк, чтобы он ограничил, например, проведение онлайн-операций.