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пятница, 1 ноября 2024 г.

Осторожно, мошенники!!!

       Сегодня виртуальное пространство и цифровые технологии используются не только для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше и прогрессивней, но и для совершения преступных деяний.

Современная активность киберпреступников включает в себя онлайн-мошенничество, вымогательство и хищение денежных средств, распространение наркотиков и т.п. Преступления совершаются с использованием компьютеров, ноутбуков, телефонов, которые есть почти у каждого человека, при этом используются социальные сети (Вконтакте, Телеграмм и т.д.), мессенджеры (WhatsApp, Viber и т.д.), электронная почта.

 В основном, такие преступления как кражи и мошенничество, происходят благодаря созданным липовым ссылкам, приходящим в социальные сети или мессенджеры.

Как это происходит:

 

Мошенник заранее создает сайт, на котором будет происходить переадресация ваших банковских данных, данных соц.сетей, данные «облако», создается липовая поддержка сайта, и функция перевода или оплаты денежных средств. Тем самым мошенник получает доступ к вашим банковским данным, соц.сетям и гаджету.

          Для того, чтобы не лишиться денежных средств, не стоит переходить на неизвестные ссылки, сообщать 3 последние цифры банковской карты и ваши паспортные данные.

          При телефонном мошенничестве, преступники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, сообщают о надуманных штрафах, которые необходимо немедленно оплатить по названым реквизитам, путая и запугивая граждан, вынуждая их расстаться с денежными средствами.

          За все преступления, совершенные при помощи интернет-ресурсов Уголовным Кодексом РФ предусмотрена ответственность, вплоть до лишения свободы.

          Уголовной ответственности за совершение преступлений с использованием ИТТ подлежат лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет.

Прокуратура призывает быть граждан более бдительными и не попадаться на уловки мошенников!

 

 