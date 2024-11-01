Осторожно, мошенники!!!

Сегодня виртуальное пространство и цифровые технологии используются не только для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше и прогрессивней, но и для совершения преступных деяний.
Современная активность
киберпреступников включает в себя онлайн-мошенничество, вымогательство и
хищение денежных средств, распространение наркотиков и т.п. Преступления
совершаются с использованием компьютеров, ноутбуков, телефонов, которые есть
почти у каждого человека, при этом используются социальные сети (Вконтакте,
Телеграмм и т.д.), мессенджеры (WhatsApp, Viber и т.д.), электронная почта.
В основном, такие
преступления как кражи и мошенничество, происходят благодаря созданным липовым
ссылкам, приходящим в социальные сети или мессенджеры.
Как это происходит:
Мошенник заранее
создает сайт, на котором будет происходить переадресация ваших банковских
данных, данных соц.сетей, данные «облако», создается липовая поддержка сайта, и
функция перевода или оплаты денежных средств. Тем самым мошенник получает
доступ к вашим банковским данным, соц.сетям и гаджету.
Для того, чтобы не лишиться денежных
средств, не стоит переходить на неизвестные ссылки, сообщать 3 последние цифры
банковской карты и ваши паспортные данные.
При телефонном мошенничестве,
преступники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов,
сообщают о надуманных штрафах, которые необходимо немедленно оплатить по
названым реквизитам, путая и запугивая граждан, вынуждая их расстаться с
денежными средствами.
За все преступления, совершенные при
помощи интернет-ресурсов Уголовным Кодексом РФ предусмотрена ответственность,
вплоть до лишения свободы.
Уголовной ответственности за совершение
преступлений с использованием ИТТ подлежат лица, которым ко времени совершения
преступления исполнилось 14 лет.
Прокуратура призывает быть граждан более бдительными и не попадаться на
уловки мошенников!