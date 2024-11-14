Уголовная ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ —государственная измена

Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
Примечание.
Под переходом на сторону противника в настоящей статье понимается участие лица
в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск)
иностранного государства, международной либо иностранной организации в
вооруженном конфликте, военных Действиях или иных Действиях с применением
вооружения и военной техники.
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно
добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом
способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской
Федерации, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Данное преступление законодателем отнесено к категории
особо тяжких преступлений, направленных ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА.
Наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до
двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или пожизненным лишением
свободы.
Субъект — лицо, достигшее 16 летнего возраста.
Расследование производится следователями УФСБ.
Информирует
прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя