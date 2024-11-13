Уголовная ответственность за незаконный сбыт наркотических средств

Под незаконным производством наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, направленные на серийное получение таких средств или веществ из растений, химических и иных веществ (например, с использованием специального химического или иного оборудования, производство наркотических средств или психотропных веществ в приспособленном для этих целей помещении, изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде). При этом для квалификации действий лиц по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ как оконченного преступления не имеет значения размер фактически полученного наркотического средства или психотропного вещества.
Сбытом наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов являются любые способы их возмездной
либо безвозмездной передачи другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата
долга, дача взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например путем
введения инъекций. При этом не может квалифицироваться как незаконный сбыт
введение одним лицом другому лицу инъекции наркотического средства или
психотропного вещества, если указанное средство или вещество принадлежит самому
потребителю и инъекция вводится по его просьбе либо наркотик совместно
приобретен потребителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного
потребления, либо наркотическое средство или психотропное вещество вводится в
соответствии с медицинскими показаниями. Ответственность лица за сбыт
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по ч. 1 ст. 228.1
УК РФ наступает независимо от их размера.
Об умысле на сбыт
указанных средств и веществ могут свидетельствовать при наличии к тому
оснований их приобретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка
лицом, самим их не употребляющим, их количество (объем), размещение в удобной
для сбыта расфасовке либо наличие соответствующей договоренности с
потребителями и т.п.
Если лицо незаконно
приобретает, хранит, перевозит, изготавливает или перерабатывает наркотические
средства, психотропные вещества или их аналоги в целях последующего сбыта этих
средств или веществ, но умысел не доводит до конца по независящим от него
обстоятельствам, то действия виновного квалифицируются как приготовление к
незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Не является сбытом
использование при лечении животных наркотических средств, психотропных веществ,
так как в данном случае отсутствует объект преступления, действия не причиняют
вреда отношениям по охране здоровья населения.
В случае, когда препараты, используемые
при лечении животных, были незаконно приобретены в крупном или особо крупном
размере, наступает ответственность по соответствующей части ст. 228 УК РФ.
Информирует
прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя