Изменения в статью 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации

Федеральным законом от 29.052024 № 109-03 «О внесении изменений в статью 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» установлены новые сроки вступления в силу постановлений судов в части освобождения осужденных от отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с частью второй статьи 81 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с новыми требованиями постановления судов подлежат немедленному исполнению, то есть в день вынесения соответствующего решения судом.
До введения вышеуказанных требований, решения судов вступали в силу по общему правилу — по истечении 15 суток со дня вынесения решения. Данные изменения повышают уровень государственных гарантий охраны жизни и здоровья лиц, отбывающих назначенное судом наказание.
Поправки в уголовно-процессуальное законодательство вступили в силу 09.06.2024.
Информирует прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя