Поздравление от первого секретаря КРО КПРФ С.В. БОГАТЫРЕНКО

Уважаемые товарищи, друзья! Сердечно поздравляя вас со 107-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, Крымский республиканский комитет КПРФ желает доброго здоровья, крепости духа, счастья и успехов Вам и Вашим семьям!
События 107-летней давности в нашей стране стали началом эры народовластия, эры господства труда над капиталом.
7 ноября 1917 года стал поворотным моментом в истории России и всего мира. Великая Октябрьская революция, вдохновленная идеями Маркса и Ленина, изменила судьбы миллионов людей, разрушив старый, несправедливый мир и проложив путь к новым социальным и политическим идеалам.
Сегодня, 7 ноября, мы не только отмечаем День Великого Октября, но и отдаем дань памяти великому вождю, революционеру, основателю Советского Союза — Владимиру Ильичу Ленину. Мы чтим память Ленина не только как выдающегося политика, но и как человека, который посвятил свою жизнь борьбе за права трудящихся, за права каждого человека на достойную жизнь, за свободу народов. Его учение остаётся актуальным и сегодня, напоминая нам, что борьба за лучшее будущее не заканчивается, что каждый из нас может и должен внести свой вклад в создание справедливого общества.
Одни из главных достижений Октября - взрывной рост грамотности, развитие науки и культуры, доступная медицина и справедливый труд, ставшие доступными для большинства населения СССР. И это сделали большевики – люди, которые умели работать и добиваться поставленных целей.
Этот день — не просто страница в календаре, это символ величия и решимости, символ борьбы за справедливость и равенство.
Мы помним, что революция была движущей силой для преобразования общества, для создания нового мира, свободного от эксплуатации и угнетения.
Давайте же, вдохновленные примером Ленина и героической борьбой тех, кто стоял за идеалы Октябрьской революции, будем продолжать работать на благо нашей страны, на благо всех людей, трудящихся по всему миру.
Пусть память о Ленине вдохновляет нас на действия, а его идеи остаются маяком для будущих поколений.
Солидарности, сплочения, оптимизма и будущих побед, дорогие товарищи и друзья!
Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!
Да здравствует ее вдохновитель и организатор, Владимир Ильич Ленин!
Первый секретарь Крымского республиканского комитета КПРФ, депутат Государственного Совета РК С.В. БОГАТЫРЕНКО