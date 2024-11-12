Писатель нашего детства – крымчанин Владимир Орлов

«Наш крымский поэт Владимир Орлов был… сказочником, потому что все свое творчество посвятил детям», – эти слова Светланы Ягуповой, посвященные известному детскому поэту, писателю и драматургу Владимиру Натановичу Орлову, стали лейтмотивом литературно-краеведческого часа «Добрые книжки Орлова – для всей семьи», организованного сотрудниками симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского в рамках Года семьи и в преддверии Дня памяти Владимира Орлова, для учащихся младшей школы столичной гимназии №9 (преподаватель – Светлана Прочитанская).
Юных симферопольцев познакомили со страницами
биографии и творчества В.Н. Орлова. Симферополю посчастливилось стать родным
городом человека, стоявшего у истоков детской литературы в Крыму. Именно здесь,
в Симферополе, в сентябре 1930 года появился на свет маленький Володя, здесь в
1958 году вышла в свет его первая книжка для детей «Тимошкина гармошка», в
театре кукол была поставлена его первая пьеса, здесь 25 лет назад, в ноябре
1999 года, перестало биться сердце Владимира Натановича. Но его доброе,
солнечное и мудрое литературное наследие осталось с нами. Стихи и песни, сказки и пьесы Владимира
Орлова знают во многих странах мира. Его произведения напечатаны в сборниках и
учебниках наряду с произведениями Агнии Барто, Самуила Маршака, Бориса Заходера
и Сергея Михалкова. На его стихи звучат задорные песни, сняты детские
мультфильмы. Орлов был Крымчанином с большой буквы, у него была возможность
поселиться в Москве, но он отказался от переезда в столицу: «жить надо в
родовом гнезде».
Тема семьи – одна из ведущих в поэтическом творчестве
нашего талантливого земляка. На его книгах, наполненных солнечной
мудростью, выросло не одно поколение читателей. Стихи Орлова воспитывают в
детях доброту, учат уважительному отношению к родителям и старшему поколению
семей. Девчонки и мальчишки легко узнают себя в героях книг детского классика.
В ходе мероприятия прозвучали строки добрых «семейных»
стихотворений Владимира Натановича: «Каждый должен возвращаться / К дому
своему» («Домой»), «Золотое солнышко / На небе горит. / – С добрым утром,
девочка! – / Мама говорит» («Мое солнышко»), «Просыпаюсь – / Дедушку люблю. /
Засыпаю – / Дедушку люблю…» («Дедушку люблю»), «…Мы согласны, чтобы мама /
Молодела каждый день» («Мамин праздник»), «Я слышал, что на свете, / Пригожи и сильны, /
Росли у мамы дети – / Румяные сыны…» («Три сына»), «…Всюду тихо, тихо, тихо. /
Потому, что мама спит» («Тихо, тихо»), «Дорогая бабушка, / Как ты молода!..»
(«Не бойся, бабушка») и др. После прочтения орловского стихотворения «Доброе
дерево» ребята с энтузиазмом создали «Родовое древо» традиционной счастливой
семьи. Гимназисты с гордостью рассказали своим одноклассникам о своих родных
людях, об укоренившихся семейных традициях.
Полученные в ходе мероприятия знания ребята
закрепили, решив кроссворд «Наш
«крымский Маршак» и ответив на вопросы викторины «Писатель детского народа».
Юные читатели с удовольствием посмотрели мультфильм
«Золотой цыпленок», автором сценария которого выступил Владимир Орлов. Произведения
Владимира Натановича, литература о его жизни и творчестве, статьи из региональных
периодических изданий, посвященные писателю-земляку, были представлены на
выставке-инсталляции «В мир добавил он добра».
Владимир Натанович Орлов очень любил Крым,
Симферополь, наш Салгир и маленьких крымчан – читателей его книг, зрителей
мультфильмов и кукольных спектаклей по его произведениям.
Надежда Беспалько