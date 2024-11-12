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вторник, 12 ноября 2024 г.

Писатель нашего детства – крымчанин Владимир Орлов

«Наш крымский поэт Владимир Орлов был… сказочником, потому что все свое творчество посвятил детям», – эти слова Светланы Ягуповой, посвященные известному детскому поэту, писателю и драматургу Владимиру Натановичу Орлову, стали лейтмотивом литературно-краеведческого часа «Добрые книжки Орлова – для всей семьи», организованного сотрудниками симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского в рамках Года семьи и в преддверии Дня памяти Владимира Орлова,  для учащихся младшей школы столичной гимназии №9 (преподаватель – Светлана Прочитанская).

Юных симферопольцев познакомили со страницами биографии и творчества В.Н. Орлова. Симферополю посчастливилось стать родным городом человека, стоявшего у истоков детской литературы в Крыму. Именно здесь, в Симферополе, в сентябре 1930 года появился на свет маленький Володя, здесь в 1958 году вышла в свет его первая книжка для детей «Тимошкина гармошка», в театре кукол была поставлена его первая пьеса, здесь 25 лет назад, в ноябре 1999 года, перестало биться сердце Владимира Натановича. Но его доброе, солнечное и мудрое литературное наследие осталось с нами.  Стихи и песни, сказки и пьесы Владимира Орлова знают во многих странах мира. Его произведения напечатаны в сборниках и учебниках наряду с произведениями Агнии Барто, Самуила Маршака, Бориса Заходера и Сергея Михалкова. На его стихи звучат задорные песни, сняты детские мультфильмы. Орлов был Крымчанином с большой буквы, у него была возможность поселиться в Москве, но он отказался от переезда в столицу: «жить надо в родовом гнезде».

Тема семьи – одна из ведущих в поэтическом творчестве нашего талантливого земляка. На его книгах, наполненных солнечной мудростью, выросло не одно поколение читателей. Стихи Орлова воспитывают в детях доброту, учат уважительному отношению к родителям и старшему поколению семей. Девчонки и мальчишки легко узнают себя в героях книг детского классика.  

В ходе мероприятия прозвучали строки добрых «семейных» стихотворений Владимира Натановича: «Каждый должен возвращаться / К дому своему» («Домой»), «Золотое солнышко / На небе горит. / – С добрым утром, девочка! – / Мама говорит» («Мое солнышко»), «Просыпаюсь – / Дедушку люблю. / Засыпаю – / Дедушку люблю…» («Дедушку люблю»), «…Мы согласны, чтобы мама / Молодела каждый день» («Мамин праздник»),  «Я слышал, что на свете, / Пригожи и сильны, / Росли у мамы дети – / Румяные сыны…» («Три сына»), «…Всюду тихо, тихо, тихо. / Потому, что мама спит» («Тихо, тихо»), «Дорогая бабушка, / Как ты молода!..» («Не бойся, бабушка») и др. После прочтения орловского стихотворения «Доброе дерево» ребята с энтузиазмом создали «Родовое древо» традиционной счастливой семьи. Гимназисты с гордостью рассказали своим одноклассникам о своих родных людях, об укоренившихся семейных традициях.

Полученные в ходе мероприятия знания ребята закрепили,  решив кроссворд «Наш «крымский Маршак» и ответив на вопросы викторины «Писатель детского народа».

Юные читатели с удовольствием посмотрели мультфильм «Золотой цыпленок», автором сценария которого выступил Владимир Орлов. Произведения Владимира Натановича, литература о его жизни и творчестве, статьи из региональных периодических изданий, посвященные писателю-земляку, были представлены на выставке-инсталляции «В мир добавил он добра».

Владимир Натанович Орлов очень любил Крым, Симферополь, наш Салгир и маленьких крымчан – читателей его книг, зрителей мультфильмов и кукольных спектаклей по его произведениям.

Надежда Беспалько