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суббота, 2 ноября 2024 г.

Листая страницы истории

4 ноября в России отмечается один из важнейших государственных праздников – День народного единства. Несмотря на то, что это относительно молодой праздник, его корни уходят в далекий 17 век. В преддверии этой знаменательной даты в симферопольской библиотеке-филиале №4 им. М.М. Коцюбинского начала работу книжная выставка «От ратной славы – к единству народа», цитатой которой стали слова Николая Михайловича Карамзина, написавшего: «История назвала Минина и Пожарского спасителями Отечества: отдадим справедливость их усердию, не менее и гражданам, которые в сие решительное время действовали с удивительным единодушием».

 Разделы выставки «Герои тех времен далеких – Пожарский, Минин – на века!» и «Духом славные, примером сильные» знакомят с литературой из фонда библиотеки, посвященной истории нашего государства,  событиям 1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского освободили Москву от польских интервентов, проявив героизм, беззаветную преданность Отчизне и сплоченность. Особое внимание читателей привлекают издания «Об истории государства Российского» Н.М. Карамзина, «Минин и Пожарский» Р.Г. Скрынникова из серии «ЖЗЛ», полная энциклопедия «История Россия» Ю.К. Школьник,  большой иллюстрированный атлас «История России» Н.В. Иртениной, иллюстрированный путеводитель «История России» Д.М. Шарковского и М.И. Вилкова, статьи из журналов «Родина», «Честь Отечества», «Свой» и др.

Надежда Беспалько