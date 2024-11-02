Листая страницы истории

4 ноября в России отмечается один из важнейших государственных праздников – День народного единства. Несмотря на то, что это относительно молодой праздник, его корни уходят в далекий 17 век. В преддверии этой знаменательной даты в симферопольской библиотеке-филиале №4 им. М.М. Коцюбинского начала работу книжная выставка «От ратной славы – к единству народа», цитатой которой стали слова Николая Михайловича Карамзина, написавшего: «История назвала Минина и Пожарского спасителями Отечества: отдадим справедливость их усердию, не менее и гражданам, которые в сие решительное время действовали с удивительным единодушием».
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«Герои тех времен далеких – Пожарский, Минин – на века!» и «Духом славные,
примером сильные» знакомят с литературой из фонда библиотеки, посвященной
истории нашего государства, событиям
1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством Минина и
Пожарского освободили Москву от польских интервентов, проявив героизм,
беззаветную преданность Отчизне и сплоченность. Особое внимание читателей
привлекают издания «Об истории государства Российского» Н.М. Карамзина, «Минин
и Пожарский» Р.Г. Скрынникова из серии «ЖЗЛ», полная энциклопедия «История
Россия» Ю.К. Школьник, большой иллюстрированный атлас «История России»
Н.В. Иртениной, иллюстрированный путеводитель «История России» Д.М. Шарковского
и М.И. Вилкова, статьи из журналов «Родина», «Честь Отечества», «Свой» и др.
Надежда Беспалько