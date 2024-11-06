Как молоды мы были, как верили в себя!

«Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть!», – звучание позитивных аккордов одноименной песни на слова Сергея Гребенникова и Николая Добронравова стало зачином вечера «Верит в быль и верит в небыль бескорыстная душа», посвященного 95-летнему юбилею Александры Николаевны Пахмутовой, который наша необъятная страна отметит 9 ноября.Гостями мероприятия, состоявшегося накануне в библиотеке-филиале № 4 МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь стали получатели социальных услуг социально-реабилитационного отделения N 5 Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Симферополя.
Сотрудники библиотеки познакомили участников вечера со страницами жизни и творчества Народной артистки СССР, лауреата Государственных премий СССР и Российской Федерации, всенародно любимого, самого исполняемого в течение нескольких десятилетий композитора, на произведениях которого выросло не одно поколение россиян. Александрой Пахмутовой написано более четырехсот не
стареющих, продолжающих жить и звучать песен, называемых «музыкальной летописью страны». В памяти советских телезрителей и радиослушателей навсегда осталась фраза: «Музыка Александры Пахмутовой, слова – Николая Добронравова».
По музыкально-поэтическим шедеврам этого семейного и творческого союза можно изучать историю нашей страны: Великая Победа и комсомольские стройки, покорение космоса и целины, триумфы спорта. Не случайно музыковеды полагают, что жизнь и творчество этого тандема Пахмутова – Добронравов отражают строки «Песни красных следопытов»: «На остров Подвига, на берег Мужества, на мыс
Героев наш путь лежит!»
Крымский прозаик и поэт Игорь Николаевич Клоссовский рассказал милым дамам о том, что первой совместной песней семейного и творческого союза Александры Пахмутовой и Николая Добронравова стала «Лодочка моторная», в которой звучали пророческие строки:
Наша песня сбудется. Сердце к сердцу тянется.
Горькое забудется, доброе останется...
В нашем счастье – истина, горе нас помилует.
Жизнь моя, как исповедь. В песне – жизнь моя.
Искреннее восхищение гостей вызвал тот факт, что Николай Добронравов, имея диплом выпускника Школы-студии МХАТ, подписанный Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой, отказался от актерской карьеры ради любимой, которую называл «светоч мой единственный, песнь моя счастливая...»
Гости с удовольствием посмотрели отрывки из любимых советских фильмов, в которых звучали «ставшие народными» песни на музыку Александры Пахмутовой: «Нежность» (слова Н. Добронравова и Н. Гребенникова) из фильма «Три тополя на Плющихе», «Старый клен» и «Хорошие девчата» (слова Михаила Матусовского) из фильма «Девчата», «Как молоды мы были» (слова Николая Добронравова») из фильма «Моя любовь на третьем курсе» и др.
Информационным сопровождением мероприятия стала выставка «Женщина, которую поют: Александра Пахмутова», ключевое место на которой заняли статьи их газеты «Культура», журналов «Честь Отечества», «Свой», посвященные жизни и творчеству «дуэта на всю жизнь».
Завершилось мероприятие пророческими строками Добронравова: «Звезды останутся юными, песни останутся юными, юными звонкими струнами в песне останемся мы!»
Коваленко Вера