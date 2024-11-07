С праздником! С Днем Великой Октябрьской революции!

В ту легендарную ночь, 107 лет назад, с 7 на 8 ноября 1917 года (с 25 на 26 октября по старому стилю) в Петрограде большевики, подняв восстание, свергли временное правительство. Это стало началом новой эры - через пять лет наше государство обрело статус Союза Советских Социалистических Республик.
Благодаря Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране были достигнуты значительные социальные завоевания. Рабочие получили право на 8-часовой рабочий день, женщины — равные права с мужчинами и оплачиваемый декретный отпуск. Впервые в истории государства было принято решение обеспечить каждого бесплатным жильем, образованием и доступом к медицине. Созданы условия для социальной защиты каждого гражданина, бесплатные детские сады и ясли, системы льгот и поддержки для многодетных семей. Советский человек был уверен в будущем и знал, что его труд будет востребован и обеспечен социальными гарантиями. Октябрьская революция заложила основы общества, в котором каждый мог рассчитывать на защиту и поддержку.
Праздник отмечался с размахом: улицы украшали алыми знаменами, горожане освобождались от работы, чтобы принять участие в торжественных парадах и маршах. И для тех, кто был свидетелем этих времен, 7 ноября в России остается днем особого значения.
После распада СССР в 1996 году, по инициативе Бориса Ельцина, праздник обрел новое имя - День согласия и примирения. Сегодня же 7 ноября в России перестал быть праздником и выходным - с 2005 года он просто памятная дата.
После распада СССР в 1996 году, по инициативе Бориса Ельцина, праздник обрел новое имя - День согласия и примирения. Сегодня же 7 ноября в России перестал быть праздником и выходным - с 2005 года он просто памятная дата.