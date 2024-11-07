Общественный совет поддержал инициативу коммунистов

Председатель комитета Государственного Совета РК по делам семьи и ветеранов Сергей Богатыренко принял участие в заседании Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым. Члены совета заслушали и обсудили разработанные министерством программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере регионального контроля за приемом на работу инвалидов в 2025 году.
В ходе заседания Совета был рассмотрен проект программы
профилактики рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям в сфере
осуществления государственного контроля в сфере социального обеспечения
ветеранов войны и труда в 2025 году. По обсужденным вопросам приняты
соответствующие решения. Члены совета одобрили представленные министерством
программы.
В ходе выступления Сергей Богатыренко доложил
присутствующим, об инициативе по реализации основополагающего Указа Президента
Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В пункте 10 б. Указа впервые в
истории современной России ставится задача: «определить социологические
показатели достижения национальных целей, целевых показателей и выполнения
задач, предусмотренных настоящим Указом...»
«По заказу рескома КПРФ, совместно с Крымской академией наук
и руководителем исследования, доктором социологических наук, профессором, лауреатом
государственной премии по социологии Татьяной Викториной Хриенко, был предложен
проект анкеты направленный на выяснение состояния образа жизни и проблем,
имеющих место среди ветеранов войны и труда, других категорий старшего
поколения населения Крыма. Полученные результаты исследования станут
основополагающими в принятии нормативных правовых документов и непосредственной
формой реализации соответствующего Указа Президента, – подчеркнул Сергей
Богатыренко. – Члены Общественного совета поддержали данную инициативу и
выразили готовность принять активное участие в данной работе».