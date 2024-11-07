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четверг, 7 ноября 2024 г.

Общественный совет поддержал инициативу коммунистов

 Председатель комитета Государственного Совета РК по делам семьи и ветеранов Сергей Богатыренко принял участие в заседании Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым. Члены совета заслушали и обсудили разработанные министерством программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере регионального контроля за приемом на работу инвалидов в 2025 году.

В ходе заседания Совета был рассмотрен проект программы профилактики рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям в сфере осуществления государственного контроля в сфере социального обеспечения ветеранов войны и труда в 2025 году. По обсужденным вопросам приняты соответствующие решения. Члены совета одобрили представленные министерством программы.

В ходе выступления Сергей Богатыренко доложил присутствующим, об инициативе по реализации основополагающего Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В пункте 10 б. Указа впервые в истории современной России ставится задача: «определить социологические показатели достижения национальных целей, целевых показателей и выполнения задач, предусмотренных настоящим Указом...»

«По заказу рескома КПРФ, совместно с Крымской академией наук и руководителем исследования, доктором социологических наук, профессором, лауреатом государственной премии по социологии Татьяной Викториной Хриенко, был предложен проект анкеты направленный на выяснение состояния образа жизни и проблем, имеющих место среди ветеранов войны и труда, других категорий старшего поколения населения Крыма. Полученные результаты исследования станут основополагающими в принятии нормативных правовых документов и непосредственной формой реализации соответствующего Указа Президента, – подчеркнул Сергей Богатыренко. – Члены Общественного совета поддержали данную инициативу и выразили готовность принять активное участие в данной работе».