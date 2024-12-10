Нина Останина: "Необходимо в 10 раз увеличить финансирование программы по обеспечению молодых семей жильем".

Об этом председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила 16 декабря на пресс-конференции в ТАСС.
"В Год семьи у нас на поддержку семьи, а именно на обеспечение молодых семей жильем, в бюджете запланировано всего 4 миллиарда рублей. Это мизер в масштабах нашей страны. Считаю, что необходимо в 10 раз увеличить финансирование программы по обеспечению жильем молодых семей", – отметила Нина Останина, напомнив, что фракция КПРФ в Госдуме неоднократно выходила с этим и другими предложениями по увеличению реальной поддержки молодых, многодетных и обычных семей россиян.