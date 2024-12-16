Анатолий Домбровский: «Люблю тебя, мой Крым, люблю!»

«Есть на свете одно место, куда я стремлюсь беспрестанно... Это отчий край, край моего детства – Крым», – эти проникновенные строки о своей малой родине написал крымский писатель-прозаик, философ, мыслитель, историк Анатолий Иванович Домбровский, 90-летие со дня рождения которого Крым отметил 12 декабря 2024 года.
К этой знаковой литературно-краеведческой дате симферопольская
библиотека-филиал No 4 им. М. М. Коцюбинского организовала выставку-респект «За тебя всегда судьбу молю, люблю тебя, мой Крым, люблю», в название которой вошли строки стихотворения «Крым родной» Анатолия Домбровского. «Достояние Республики» Людмилы Обуховской, «Домбровские чтения – крымские традиции», статьи журнала крымских писателей «Брега Тавриды», газет «Крымские известия», «Южная столица», другие краеведческие издания знакомят читателей со страницами жизни и творчества писателя-земляка, уроженца с. Коммунарное Раздольненского района крымского полуострова.
Внимание читателей привлекает авторское издание А. И. Домбровского «Птицы ничего не расскажут» – повесть о детских впечатлениях военных лет, о раздольненских школьниках, претерпевших немецко-фашистскую оккупацию и погибших в неравной борьбе с врагами.
Анатолий Домбровский был председателем правления Крымского
отделения Союза писателей СССР, возглавлял Союз русских и белорусских писателей Крыма, создал журнал крымских писателей «Брега Тавриды» и был его главным редактором до последнего дня жизни.
...Ты навек прославил берега Тавриды.
Воздадим же почести мы певцу античности –
Крымскому философу, гражданину, личности... (В. Прохоровский).
Творческое наследие Анатолия Ивановича включает более 40 книг, в числе которых
24 романа, в том числе романы «Все радости и печали», «Переправа», «Оправдание»,
роман «Вернись и вспомни» о крымской степной деревне послевоенных лет и др. Представленные
на выставке философские издания писателя-юбиляра дают читателям возможность по
достоинству оценить высказывания Анатолия Домбровского, вложенные автором в
уста древних философов и не теряющие своей актуальности в современном мире:
«Три вещи святы для мудрости: свобода, достоинство человечества и его
бессмертие» («Смерч»), «Никто не мешает смелому и свободному пути идти против
ветра» («Падение к подножию пирамид»), «Не мечи стрелы в мечту» («Голубая тень
белого камня»), «Плоть живет пищей, а душа – красотой» («Черная башня») и др.
В опубликованной в журнале «Брега Тавриды» статье «О культуре» Домбровский писал: «Культура – душа народа. И кто сегодня заботится о культуре, тот заботится о его духовном здоровье и красоте, о вечном источнике его величия и процветания».
Вы, не гонясь за шумной славой, давали истине полет:
Слова, насыщенные правдой, в итоге время не сотрет...
(Владимир Куликов, «А.И. Домбровскому»)
Вера Коваленко