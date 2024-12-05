Вышел в свет первый декабрьский номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов особо подчеркнул, что победы достигаются только при единстве фронта и тыла. Почему мы начали анонс очередного номера нашей газеты именно с этой фразы? Ответ очевиден — Победа достигается общими усилиями. Почему советский народ победил в мае 45‑го? Потому что, прежде всего, он одержал победу в борьбе за единство страны. Потому что не бывает полноценных побед на фронте, если у вас непорядок в тылу.
В этом номере мы рассказали как
и о значительных достижениях в российской экономике и промышленности, так и об очевидных
провалах — повышение кредитной ставки до 21 %, резкой девальвации рубля и
многом другом. Мы собрали мнение разных лидеров КПРФ, которые, опираясь на
многолетний опыт специалистов различных областей и простых граждан, показывают
те неприглядные аспекты кредитно-денежной политики ЦБ и социально-экономической
политики правительства. А ведь именно они являются одними из фундаментальных
составляющих нашего общества.
В ответ на острую критику многие
отвечают: «Критикуя – предлагай!» Но дело в том, что правящие элиты и чиновники
уже не один год не хотят слышать о тех шагах и реальной программе выхода из
кризиса, которые настойчиво предлагают коммунисты. Эти меры разработаны с
учетом интересов подавляющего большинства нашего общества – народа, а не олигархической
кучки, всеми силами стремящуюся удержать власть.
Именно поэтому сейчас очень
важно проводить грамотную работу по подготовке партийцев в области агитационно‑
пропагандистской, организационно‑ партийной и кадровой работы. Об этих
принципах недавно рассказал первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий
Афонин. Мы предлагаем всем коммунистам на местах ознакомиться с этим важным
материалом.
В ряде наших материалов мы
рассказали о работе коммунистов на местах, о восстановлении деятельности
комсомольских и пионерских организаций, а также опубликовали ряд интересных
материалов, касающихся истории страны и нашего полуострова.
Помимо затронутых нами вопросов
на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных
аспектов жизни нашей республики и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно
больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты
«Коммунист Крыма».