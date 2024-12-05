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четверг, 5 декабря 2024 г.

Вышел в свет первый декабрьский номер газеты «Коммунист Крыма»

 Дорогие читатели!

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов особо подчеркнул, что победы достигаются только при единстве фронта и тыла. Почему мы начали анонс очередного номера нашей газеты именно с этой фразы? Ответ очевиден — Победа достигается общими усилиями. Почему советский народ победил в мае 45‑го? Потому что, прежде всего, он одержал победу в борьбе за единство страны. Потому что не бывает полноценных побед на фронте, если у вас непорядок в тылу.

В этом номере мы рассказали как и о значительных достижениях в российской экономике и промышленности, так и об очевидных провалах — повышение кредитной ставки до 21 %, резкой девальвации рубля и многом другом. Мы собрали мнение разных лидеров КПРФ, которые, опираясь на многолетний опыт специалистов различных областей и простых граждан, показывают те неприглядные аспекты кредитно-денежной политики ЦБ и социально-экономической политики правительства. А ведь именно они являются одними из фундаментальных составляющих нашего общества.

В ответ на острую критику многие отвечают: «Критикуя – предлагай!» Но дело в том, что правящие элиты и чиновники уже не один год не хотят слышать о тех шагах и реальной программе выхода из кризиса, которые настойчиво предлагают коммунисты. Эти меры разработаны с учетом интересов подавляющего большинства нашего общества – народа, а не олигархической кучки, всеми силами стремящуюся удержать власть.

Именно поэтому сейчас очень важно проводить грамотную работу по подготовке партийцев в области агитационно‑ пропагандистской, организационно‑ партийной и кадровой работы. Об этих принципах недавно рассказал первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Мы предлагаем всем коммунистам на местах ознакомиться с этим важным материалом.

В ряде наших материалов мы рассказали о работе коммунистов на местах, о восстановлении деятельности комсомольских и пионерских организаций, а также опубликовали ряд интересных материалов, касающихся истории страны и нашего полуострова.

Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашей республики и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма».

 