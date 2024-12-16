Обязали обеспечить несовершеннолетних лекарствами

По иску прокуратуры Железнодорожного района г. Симферополя Министерство здравоохранения Республики Крым обязали обеспечить несовершеннолетних лекарственными средствами.
Прокуратурой района проведена проверка по вопросам льготного обеспечения несовершеннолетних лекарственными средствами.
В ходе проведения проверки установлено, что врачебной
комиссией медицинского учреждения несовершеннолетнему,
по жизненным показаниям назначен прием лекарственных препаратов.
В целях обеспечения несовершеннолетних
льготными лекарственными препаратами, должностными лицами ГБУЗ РК «СГДКБ»
выписаны рецепты.
Виду необеспечения малолетнего жизненное
необходимым лекарственным препаратом законным представителем малолетнего
самостоятельно, на протяжении мая и июня текущего года приобретался
лекарственный препарат за собственные денежные средства.
С
целью защиты прав несовершеннолетних прокурор взыскал через суд с Министерства
здравоохранения Республики Крым денежные средства затраченные родителями на
приобретение жизненно необходимых лекарственных средств для ребенка.
Помощник прокурора района О.А. Кушнерова
И.о. прокурора района В.В. Постригань