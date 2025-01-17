Вышел в свет первый в этом году номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Подводя итоги, можно сказать, что в прошлом году наша страна заложила неплохую основу для развития – темпы роста российской экономики были выше мировых. На фронте была переломлена ситуация. Были приняты важные законы, ограничивающие нерегулируемую миграцию, а также рассмотрены законы, обеспечивающие поддержку социально незащищенных граждан. Однако впереди ряд проблем, которые не могут быть решены в рамках текущего финансово-экономического курса и текущего бюджета. Как отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, «чтобы решить проблемы страны, нужен иной экономический курс».
На страницах этого номера мы
посвятили ряд материалов, для которых лейтмотивом стала именно такая постановка
вопроса. Первым секретарем КРО КПРФ Сергеем Богатыренко был подготовлен обстоятельный
доклад по итогам работы Крымского отделения Компартии за четыре года. За это
время сделано было немало, но останавливаться на достигнутом коммунисты не
привыкли. Уже готовы планы на будущее и есть конкретные цели и задачи.
Полагаем, что вам будет интересно ознакомиться с этими материалами.
Помимо этого, мы опубликовали
медийный анализ, показывающий активность депутатов фракции КПРФ в
Государственной Думе и сенаторов СФ РФ в региональных и федеральных СМИ за 2024
год. Эти данные заслуживают особого внимания — наряду с другими материалами,
рассказывающими о работе партии на местах, он наглядно показывает, что
коммунисты остаются и будут оставаться на защите прав и интересов простых
граждан.
Также мы не обошли вниманием и
экологическую катастрофу, произошедшую недавно в Керченском проливе, с
последствиями которой борются сотни добровольцев и профессионалов. А также
опубликовали мнение КПРФ по этой острой проблеме.
На страницах январского номера
мы рассказываем о том, чего уже достигла наша страна, что еще необходимо сделать
и какой вклад сделали крымские коммунисты на благо общества. Помимо затронутых
нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы,
касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом,
читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду.
Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
Подписывайтесь на газету
«Коммунист Крыма» и вы всегда будете в курсе событий! Подписной индекс издания
в отделениях «Почты Крыма» – 30538. Читайте! Думайте! Действуйте!
С уважением, редакция газеты
«Коммунист Крыма»