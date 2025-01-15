Призывы и лозунги ЦК КПРФ ко Дню памяти В.И. Ленина

- Под знаменем Ленинских заветов - к победному социалистическому возрождению Отечества!
- Ленин – Сталин – Социализм - Победа!
- Ленинско-сталинский опыт социалистического хозяйствования - в государственную политику современной России!
- За возрождение суверенитета и победных традиций Отечества!
- За СССР! За Сильную Справедливую Социалистическую Родину!
- Ленинско-Сталинская национальная политика – прямой путь к воссозданию Союза братских свободных народов!
- Ленин - в наших мыслях, делах и поступках!
- Идеи и свершения Ленина будут жить в веках!
- Имя Ленина - знамя борьбы трудящихся за свободу от капиталистической эксплуатации!
- Защитим историю СССР от искажения и злобной лжи врагов "пятой колонны"!
- Делами и свершениями продолжим подвиги отцов и дедов!
- Российской экономике - бюджет развития, а не деградации!
- Программе Победы от КПРФ - статус государственной!
- Наша цель - социализм, наш символ - Красное Знамя Победы!
- За смену курса! За "левый поворот"! За социальный прогресс!
- Российскому народу - социальные завоевания СССР!
- КПРФ – партия мужества и Победы!
- Гуманитарные Конвои КПРФ – наш вклад в Победу над фашизмом!
- Цели военно-политической операции в достижении Победы и восстановления исторической справедливости - будут достигнуты!
- Освободим Украину от русофобии и неофашизма, навязанных Западом!
- Братскому Союзу народов России, Украины и Беларуси - быть!
- Российскому воинству - достойную поддержку Государства!
- За свободный труд и социальную справедливость!
- За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!
- Российская Державность и социализм - будущее Великой России!
- Наше дело правое, Победа будет за нами!