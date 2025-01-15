Поиск по газете

среда, 15 января 2025 г.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ ко Дню памяти В.И. Ленина

 - Под знаменем Ленинских заветов - к победному социалистическому возрождению Отечества!

- Ленин – Сталин – Социализм - Победа!

- Ленинско-сталинский опыт социалистического хозяйствования - в государственную политику современной России!

- За возрождение суверенитета и победных традиций Отечества!

- За СССР! За Сильную Справедливую Социалистическую Родину!

- Ленинско-Сталинская национальная политика – прямой путь к воссозданию Союза братских свободных народов!

- Ленин - в наших мыслях, делах и поступках!

- Идеи и свершения Ленина будут жить в веках!

- Имя Ленина - знамя борьбы трудящихся за свободу от капиталистической эксплуатации!

- Защитим историю СССР от искажения и злобной лжи врагов "пятой колонны"!

- Делами и свершениями продолжим подвиги отцов и дедов!

- Российской экономике - бюджет развития, а не деградации!

- Программе Победы от КПРФ - статус государственной!

- Наша цель - социализм, наш символ - Красное Знамя Победы!

- За смену курса! За "левый поворот"! За социальный прогресс!

- Российскому народу - социальные завоевания СССР!

- КПРФ – партия мужества и Победы!

- Гуманитарные Конвои КПРФ – наш вклад в Победу над фашизмом!

- Цели военно-политической операции в достижении Победы и восстановления исторической справедливости - будут достигнуты!

- Освободим Украину от русофобии и неофашизма, навязанных Западом!

- Братскому Союзу народов России, Украины и Беларуси - быть!

- Российскому воинству - достойную поддержку Государства!

- За свободный труд и социальную справедливость!

- За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!

- Российская Державность и социализм - будущее Великой России!

- Наше дело правое, Победа будет за нами!