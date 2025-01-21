О Родине, о мужестве, о славе!

«Их не мало
соберётся, / Сыновей и дочерей: / И солдат, и полководцев, / И других
богатырей!..», – эти строки
известного российского поэта, писателя, автора текста гимна России Сергея
Владимировича Михалкова стали лейтмотивом героико-литературного часа «Защитники
Отечества, богатыри земли русской», организованного сотрудниками
симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского для учащихся
столичной гимназии №9 (преподаватель Галина Ковалева) в рамках Года защитника
Отечества и в ознаменование 80-летия
Великой Победы. Мероприятие дало старт совместному литературно-патриотическому
проекту «В книжной памяти – героика Победы» библиотеки им. Коцюбинского и МБОУ
«Гимназия №9».
Ребятам рассказали о том, что Русская
земля всегда славилась своими подвигами ратными и сынами-защитниками, «великой
силой и верой в правое дело наделёнными». Какие бы невзгоды не обрушивались на родную землю, какие бы войны не
полыхали, воины-богатыри всегда с честью защищали её. Откуда же
черпают русские воины свою неиссякаемую силу, мужество беспримерное? По
преданиям, достались они им в наследство от далеких предков, от былинных
богатырей. Трудно найти в нашей необъятной стране человека, который не слышал
бы о славном богатыре Илье из древнего города Мурома и его сотоварищах, не
восхищался и гордился ими, читая былины и сказки, посвященные героическому
прошлому нашего Отечества. «Я иду служить за веру христианскую, и за землю
русскую», – слова Ильи, по былинному писанию «защищавшего мать землю русскую от
нечисти, врагов иноземных и всякой погани», близки нашему народу на протяжении веков.
Русские богатыри – это символ Руси, ее гордость,
совесть и честь.
«Только
доблесть бессмертно живёт, ибо храбрые славны вовеки!» – эти строки из
стихотворения Валерия Брюсова «Завет Святослава» отражают и день сегодняшний.
Славные наследники дедов и прадедов-победителей дают достойный отпор противнику
в зоне специальной военной операции, с честью продолжают их ратное дело,
преумножая боевые традиции и героически отстаивая свободу и независимость нашего
государства. Мероприятие сопровождалось видеосюжетом
«Спасибо, дорогой солдат!» и клипами популярных песен «За тебя, Родина-Мать!» и
«Богатырская сила».
Посвящением-благодарностью
славным воинам Отечества прозвучали строки стихотворений под общим названием
«Лишь тот, кто подвигом живет, Богатырем в веках слывет!» в исполнении юных
симферопольцев. Решая
кроссворд «В богатырских подвигах внуков видим славу дедовскую!», отвечая на
вопросы викторины «Богатырская наша сила», выполняя задание «Собери пословицы»,
гимназисты показали отличные знания народного фольклора, былин русского эпоса.
Информационным
сопровождением стала выставка-гордость «Богатыри земли русской», представившая
вниманию участников мероприятия книги и журналы о героическом прошлом и настоящем
нашего Отечества, о победных сражениях ее Защитников.
Надежда Беспалько