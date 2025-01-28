27 января – особая памятная дата в истории нашей необъятной страны. В этот день в 1944 году была прорвана блокада Ленинграда, которую Даниил Гранин назвал «Эпопеей человеческих страданий». В ознаменование 81-й годовщины снятия блокады Города-Героя Ленинграда по всей России проходит патриотическая акция «Блокадная ласточка».
В рамках Года
защитника Отечества, реализации проекта «В
книжной памяти – героика Победы», сотрудники симферопольской библиотеки-филиала
№4 им. М.М. Коцюбинского организовали для учащихся столичной гимназии №9
(преподаватель Светлана Прочитанская) час памяти и гордости «Блокадная ласточка
– символ надежды».
Ребята узнали о том, что блокада будущего
Города-Героя длилась нескончаемые 872
дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Фашисты считали, что
Москва – это сердце России, а Ленинград – ее душа. Поэтому один из
основных ударов фашисты направили на город Ленинград, чтобы стереть его с
лица земли.
Зажатый в тиски, отрезанный от страны,
под шквальным огнем противника, Ленинград не сдался, ценой жизней своих сыновей
и дочерей выстоял. Ленинградцы голодали, страдали от зимних холодов, умирали от
истощения, погибали от бомбежек и обстрелов. Пискаревский мемориальный комплекс
– страшное напоминание о блокаде, место памяти и поклонения. В музее комплекса
– дневник 11-летней ленинградской школьницы Тани Савичевой, всего девять
страниц, на которых Таня немногословно сообщает о гибели родных людей в
осажденном врагами городе.
Весной 1942 года нацистские
захватчики, держащие осаду Ленинграда, заявили: «Отныне даже птица не сможет
пролететь через кольцо блокады!». Но ленинградцы продолжали верить в Победу.
Именно тогда появилась Блокадная ласточка. Это маленький жестяной значок с
изображением ласточки с письмом в клюве, который начали носить на одежде многие
жители Ленинграда, как гордый ответ на заявления фашистской пропаганды. За массовый
героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, городу присвоена высшая
степень отличия – звание Город-Герой. Вниманию
гимназистов были представлены отрывки видеофильма-хроники, посвященного
мужеству и стойкости ленинградцев. Из уст старшеклассниц
прозвучали строки стихотворения «Блокадная ласточка» «музы» блокадного города
Ольги Берггольц: «Маленькую ласточку из жести я носила на груди сама. / Это
было знаком доброй вести, это означало: «Жду письма».
Информационным
сопровождением мероприятия стала книжная выставка «Мы гордой памяти верны»,
представившая вниманию гимназистов художественные произведения об этих
трагических страницах Великой Отечественной войны: «Девятьсот дней мужества» Валерия
Воскобойникова, «Тайная схватка» Германа Матвеева, статьи из журналов «Родина»,
«Честь Отечества», литературу, отображающую хронику блокадного Ленинграда: «Блокада
Ленинграда» Григория Пернавского, документально-художественный сборник «Подвиг
Ленинграда», сборники «Радио. Блокада. Ленинград» и «Мой любимый город», альбом
«О подвиге твоем, Ленинград» и др.
Юные
симферопольцы «запустили» и своих маленьких, созданных вместе с членами их
семей Ласточек, как символ, призванный
напоминать о тех лишениях и страшных днях, которые претерпел Ленинград во время
Великой Отечественной войны, о людях,
даже в суровые дни не переставших верить в Победу нашего народа! Чтобы помнить и никогда не забывать.
Завершилось мероприятие
минутой молчания под скорбный стук метронома.