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вторник, 28 января 2025 г.

Блокадная ласточка – символ надежды

 27 января – особая памятная дата в истории нашей необъятной  страны. В этот день в 1944 году была прорвана блокада Ленинграда, которую  Даниил Гранин назвал «Эпопеей человеческих страданий». В ознаменование 81-й годовщины снятия блокады Города-Героя Ленинграда по всей России проходит патриотическая акция «Блокадная ласточка».

В рамках Года защитника Отечества, реализации проекта «В книжной памяти – героика Победы», сотрудники симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского организовали для учащихся столичной гимназии №9 (преподаватель Светлана Прочитанская) час памяти и гордости «Блокадная ласточка – символ надежды».

Ребята узнали о том, что блокада будущего Города-Героя длилась нескончаемые  872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Фашисты считали, что Москва – это сердце России, а Ленинград – ее душа. Поэтому один из основных ударов фашисты направили на город Ленинград, чтобы стереть его с лица земли.

Зажатый в тиски, отрезанный от страны, под шквальным огнем противника, Ленинград не сдался, ценой жизней своих сыновей и дочерей выстоял. Ленинградцы голодали, страдали от зимних холодов, умирали от истощения, погибали от бомбежек и обстрелов. Пискаревский мемориальный комплекс – страшное напоминание о блокаде, место памяти и поклонения. В музее комплекса – дневник 11-летней ленинградской школьницы Тани Савичевой, всего девять страниц, на которых Таня немногословно сообщает о гибели родных людей в осажденном врагами городе.

Весной 1942 года нацистские захватчики, держащие осаду Ленинграда, заявили: «Отныне даже птица не сможет пролететь через кольцо блокады!». Но ленинградцы продолжали верить в Победу. Именно тогда появилась Блокадная ласточка. Это маленький жестяной значок с изображением ласточки с письмом в клюве, который начали носить на одежде многие жители Ленинграда, как гордый ответ на заявления фашистской пропаганды. За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, городу присвоена высшая степень отличия – звание Город-Герой. Вниманию гимназистов были представлены отрывки видеофильма-хроники, посвященного мужеству и стойкости ленинградцев. Из уст старшеклассниц прозвучали строки стихотворения «Блокадная ласточка» «музы» блокадного города Ольги Берггольц: «Маленькую ласточку из жести я носила на груди сама. / Это было знаком доброй вести, это означало: «Жду письма».

Информационным сопровождением мероприятия стала книжная выставка «Мы гордой памяти верны», представившая вниманию гимназистов художественные произведения об этих трагических страницах Великой Отечественной войны: «Девятьсот дней мужества» Валерия Воскобойникова, «Тайная схватка» Германа Матвеева, статьи из журналов «Родина», «Честь Отечества», литературу, отображающую хронику блокадного Ленинграда: «Блокада Ленинграда» Григория Пернавского, документально-художественный сборник «Подвиг Ленинграда», сборники «Радио. Блокада. Ленинград» и «Мой любимый город», альбом «О подвиге твоем, Ленинград» и др.

Юные симферопольцы «запустили» и своих маленьких, созданных вместе с членами их семей Ласточек, как символ, призванный напоминать о тех лишениях и страшных днях, которые претерпел Ленинград во время Великой Отечественной войны, о  людях, даже в суровые дни не переставших верить в Победу нашего народа! Чтобы помнить и никогда не забывать.

Завершилось мероприятие минутой молчания под скорбный стук метронома.