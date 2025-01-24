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пятница, 24 января 2025 г.

Екатерина Евсеенкова: «Мы нацелены только на движение вперед!»

 Об итогах работы комсомола в 2024 году и планах на будущее редакции нашей газеты рассказала первый секретарь Крымского регионального отделения Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации Екатерина Евсеенкова.

— Итоги 2024 года для комсомола Крыма стали действительно значимыми и определяющими на достижения в новом 2025 году. За небольшой отрезок времени в 2024 году нам удалось принять в ряды новых членов комсомола и возродить пионерию, а также укрепить свои позиции на восточной части полуострова, а именно: Феодосия, Ленинский район и Керчь. Чуть сложнее ведется работа в Симферополе, но, тем не менее, наша основная задача сейчас — выстраивание четкой организационной структуры для того, чтобы вся дальнейшая работа имела смысл.

Конечно, для ребят значимым стали два события в жизни комсомола: участие в слете ЮФО, где была уникальная возможность познакомиться с комсомольцами из других регионов, набраться опыта и оценить новые возможности, и открытие новых комсомольских отделений в Ленинском районе и Керчи.

Также, благодаря Крымскому республиканском отделению КПРФ, комсомол представлял полуостров в Центре политической учебы ЦК КПРФ. Мы принимали активное участие в отчетно-выборной конференции Крымского республиканского отделения КПРФ, где как первый секретарь КРО ЛКСМ РФ выступила и обозначила тот факт, что комсомол и партия — едины в своем стремлении приблизить победу коммунизма. Помимо всего прочего, мы учим комсомольцев включаться в интерактив между собой и между комсомолом и партией: выстраивание дружеских отношений — один из ключей к слаженной командной работе.

На 2025 год мы все также ставим цель о создании четкой структуры, чтобы каждое городское и районное отделение партии имело рядом с собой комсомольское начало. Также планируется возобновление партийной учебы, в которую будут вовлечены и члены партии, и комсомольцы и наши сторонники. Также, понимая, что сейчас молодежь находится в сковывающих обстоятельствах, когда система давит на нее и не дает нормально жить и развиваться, создавая неблагоприятные условия для создания семьи, поиска достойной работы, получения доступного и качественного образования и прочие колкие моменты, о которых в СССР, кстати, заботилось государство, комсомольцы Крыма планируют выступать с различными молодежными инициативами для того, чтобы через депутатов КПРФ озвучивать их и доносить до наших властей тот факт, что молодежь — наше будущее и именно те условия, в которых это будущее взращивается, являются определяющими. Напомню, что нынешний 2025 год ознаменован важной исторической датой — 80‑летием Победы в Великой Отечественной войне. И комсомольцы нашей организации нацелены только на движение вперед.