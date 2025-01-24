Екатерина Евсеенкова: «Мы нацелены только на движение вперед!»

Об итогах работы комсомола в 2024 году и планах на будущее редакции нашей газеты рассказала первый секретарь Крымского регионального отделения Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации Екатерина Евсеенкова.
— Итоги 2024 года для комсомола Крыма стали действительно
значимыми и определяющими на достижения в новом 2025 году. За небольшой отрезок
времени в 2024 году нам удалось принять в ряды новых членов комсомола и
возродить пионерию, а также укрепить свои позиции на восточной части
полуострова, а именно: Феодосия, Ленинский район и Керчь. Чуть сложнее ведется
работа в Симферополе, но, тем не менее, наша основная задача сейчас — выстраивание
четкой организационной структуры для того, чтобы вся дальнейшая работа имела
смысл.
Конечно, для ребят значимым стали два события в жизни
комсомола: участие в слете ЮФО, где была уникальная возможность познакомиться с
комсомольцами из других регионов, набраться опыта и оценить новые возможности,
и открытие новых комсомольских отделений в Ленинском районе и Керчи.
Также, благодаря Крымскому республиканском отделению КПРФ,
комсомол представлял полуостров в Центре политической учебы ЦК КПРФ. Мы принимали
активное участие в отчетно-выборной конференции Крымского республиканского
отделения КПРФ, где как первый секретарь КРО ЛКСМ РФ выступила и обозначила тот
факт, что комсомол и партия — едины в своем стремлении приблизить победу
коммунизма. Помимо всего прочего, мы учим комсомольцев включаться в интерактив
между собой и между комсомолом и партией: выстраивание дружеских отношений —
один из ключей к слаженной командной работе.
На 2025 год мы все также ставим цель о создании четкой структуры,
чтобы каждое городское и районное отделение партии имело рядом с собой
комсомольское начало. Также планируется возобновление партийной учебы, в
которую будут вовлечены и члены партии, и комсомольцы и наши сторонники. Также,
понимая, что сейчас молодежь находится в сковывающих обстоятельствах, когда
система давит на нее и не дает нормально жить и развиваться, создавая неблагоприятные
условия для создания семьи, поиска достойной работы, получения доступного и
качественного образования и прочие колкие моменты, о которых в СССР, кстати, заботилось
государство, комсомольцы Крыма планируют выступать с различными молодежными инициативами
для того, чтобы через депутатов КПРФ озвучивать их и доносить до наших властей
тот факт, что молодежь — наше будущее и именно те условия, в которых это
будущее взращивается, являются определяющими. Напомню, что нынешний 2025 год
ознаменован важной исторической датой — 80‑летием
Победы в Великой Отечественной войне. И комсомольцы нашей организации
нацелены только на движение вперед.