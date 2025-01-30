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четверг, 30 января 2025 г.

Вышел в свет второй номер газеты "Коммунист Крыма"

 Дорогие читатели!

Этот год будет насыщен юбилейными датами. Одной из первых в этом году можно считать 80-летие со дня проведения Ялтинской конференции, состоявшейся в 1945 году в Ливадийском дворце. Почему для нас так важна эта дата? Потому что именно Ялтинская конференция стала одним из ключевых событий Второй мировой войны. Она собрала лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании, которые впоследствии на многие десятилетия заложили основы международных отношений. В одном из главных материалов этого номера первый секретарь Крымского регионального отделения КПРФ, депутат Госсовета Республики Крым Сергей Богатыренко рассказывает о приоритетных направлениях работы на ближайшее время, а также заостряет внимание на том, что в последние годы откровенные антисовтечики и русофобы пытаются выстроить в один ряд Сталина и Гитлера, чтобы поставить под сомнение результаты Победы и решения Ялтинской конференции.

В другом нашем материале мы поднимаем наболевшую тему сферы ЖКХ и о том, что выяснили симферопольские коммунисты о работе управляющих кампаний крымской столицы.

Подборка материалов этого номера рассказывает о партийной работе, ближайших планах и проведенных мероприятиях. Мы также не обошли вниманием молодежную сферу — недавно в одной из школ в Ленинском районе в торжественной обстановке прошло молодежное мероприятие патриотической направленности. 

Продолжая тему молодежи и нашего будущего, мы сделали подборку материалов, касающихся современного образования, его очевидных недостатках и о том, что предлагает КПРФ в проекте закона «Образование для всех». Настоятельно рекомендуем ознакомиться с данными публикациями.

На страницах январского номера мы рассказываем о том, чего уже достигла наша страна, что еще необходимо сделать и какой вклад сделали крымские коммунисты на благо общества. Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»